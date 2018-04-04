Armağan Çağlayan kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir?

Armağan Çağlayan sessizliğini Popstar 2018 ile bozdu. Armağan Çağlayan’a jüride Bülent Ersoy, Deniz Seki ve Can Bonomo eşlik ediyor.



Yaptığı yorumlar ve sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Armağan Çağlayan, 8 Nisan 1966 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı, yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı. Asıl mesleği avukatlık olan ancak kendisine bambaşka bir yol çizen Armağan Çağlayan’ın hayatı MedYapım’da işe başlamasıyla değişti. Hazırlık elemanı olarak işe başlayan Armağan Çağlayan, kısa süre içerisinde editörlüğe kadar yükseldi. Popstar yarışmasıyla ismini geniş kitlelere duyuran Armağan Çağlayan’ın Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok başarılı yapımda imzası bulunuyor. Armağan Çağlayan, 2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak kamera arkasından ekran önüne hızlı bir geçiş yaptı. Bazı markaların reklamı için ekran karşısına geçen Armağan Çağlayan, Belalı Baldız ve İmkansız Aşk adlı dizilerde konuk oyuncu olarak oyunculuk yeteneğini gösterme fırsatı buldu. 2004-2005 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde köşe yazarlığı yapmaya başladıktan bir süre sonra çeşitli röportajlara da imzasını attı. Esquire ve Dishy dergisinde de faaliyet gösterdi.

"Son Ütücü", "Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye" ve "Büyük Teklif" adlı programların yapımcılıklarını üstlendi. 2006 yılı yaz döneminde Star TV ekranlarında “Son Ütücü” adlı talk show programını yaptı.2006 yılının bitmesiyle birlikte D Productions’taki görevinden ayrıldı ve “Son Ütücü” programı da ekranlara veda etti. Akademik anlamdaki kariyerini sürdüren Armağan Çağlayan, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde araştırma görevlisi olarak İletişimde Yaratıcılık dersi ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Görsel İletişim bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.