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Ünlü oyuncu “Arkeolog olmak ilk istediğim mesleklerden biriydi. Bu kadar kadim tarafımızla ilgili bir bilim dalında ben de Özlem gibi yoğun hislerle çalışırdım diye düşünüyorum. Tarih boyunca yaşamış insanlarla karşılaşma isteği bence bu filmin her anında var. Ben de bu mucizevi olasılığı çok seviyorum” dedi.

Beni senaryo çekti

Filme katılma sürecini anlatan Tülin Özen “Beni daha çok bütün senaryo çekti diyebilirim. Okuduğum gerçekçilik peşindeki senaryolardan olmaması, ‘Nasıl bir film olacak?’ heyecanı yaşattı. Özlem’in o gücü ve dünyeviliği çok cezbediciydi” diye konuştu.