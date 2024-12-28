Arkasından kötü konuşmuştu... Karısının kıymetini onu aldatıp boşandıktan sonra anladı

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Bunun son örneklerinden birini de Jennifer Lopez ile iki yıllık evliliği sona eren Ben Affleck sergiliyor.

Ama Affleck'in kıymetini sonradan anladığı kişi Lopez değil ondan önce zorlu bir biçimde boşandığı hatta sonrasında arkasından kötü konuştuğu ilk eski karısı Jennifer Garner.

BELKİ DE GAMZELİ GÜLÜŞÜNÜ HALA UNUTAMADI

Kısaca hatırlamak gerekirse Affleck ile Garner, ünlü Pearl Harbour filminin setinde tanıştılar. O yapımda Affleck'in önemli bir rolü vardı ama Garner çok kısa bir an perdede göründü.

Yani öyle hatırı sayılır bir etkinliği yoktu filmde. Yine de söylenenlere göre Affleck, o filmde kısacık bir rolü olan Garner'ın gamzeli gülüşünü hiç unutmadı.

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Bundan üç yıl sonra 2003 yılında ikili bu kez Daredevil filminde buluştular. Zaten ondan sonra da ilişkileri romantik bir boyuta geçti.

2005 yılında evlenip üç çocuk sahibi oldular. Evlilik, 2018'de bitti. İddialara göre Affleck, karısı Garner'ı çocuklarının dadısıyla aldatmıştı.

O dönemin üzerinden epey zaman geçti. Jennifer Garner; iddialara göre John Miller ile nişanlandı. Ben Affleck ise eski aşkı Jennifer Lopez ile evlendi ama iki yılda yuvaları yıkıldı.

EN BÜYÜK DESTEĞİ YİNE ONDAN GÖRDÜ

İşte o zorlu süreçte Affleck, en büyük desteği eski karısı ve üç çocuğunun annesi Jennifer Garner'dan gördü. Evliliğinin sarsıldığı dönemlerde söylenenlere göre Garner'ın kendisini yönlendirmesini istedi. Lopez ile boşanma kararı geldikten sonra da yine teselliyi Garner'da buldu.

Ben Affleck, Noel tatilini de eski karısı Jennifer Garner ve onunla evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte geçirdi. Yakın çevresinin anlattığına göre de bu tatil ona uzun zamandır aradığı huzuru verdi.

Affleck'e yakın bir kaynağın anlattığına göre ünlü yıldız Jennifer Garner ve çocuklarıyla geçirdiği tatilden sonra eski rutinine döndü.

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Artık kendini gayet iyi hissediyor. Eski karısı ve çocuklarıyla olmak Affleck'e hayatında her şeyin yoluna gireceğini düşündürdü.

Bu kaynaklara bakılırsa her ne kadar Affleck'in eski karısıyla bir çift olarak ilişkisi kalmamış olsa da yine de onun yanında kendini rahat hissediyor.

Ben Affleck, eski nişanlısı Jennifer Lopez'e yıllar sonra yine döndü... Hatta çift evlendi bile ama ilişkileri yürümedi, yuvaları dağıldı. O zorlu dönemde bile Affleck, daha önce boşandığı ve arkasından konuştuğu Jennifer Garner'a sığındı.

'BU EVLİLİKTE KAPANA KISILMIŞ GİBİYDİM' DEMİŞTİ

Şimdi durum böyle ama Affleck, boşanmalarından sonra Jennifer Garner hakkında hiç de olumlu sözler sarf etmemişti. Hatta "Eğer evli kalmaya devam etseydik birbirimizin boğazına sarılacaktık" diyecek kadar ileri götürmüştü işi.

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Takvimler 2021 yılını gösterirken Ben Affleck, daha Jennifer Lopez ile evlenmemişti ama yeniden bir araya gelmişlerdi ve romantik bir ilişki yaşıyorlardı.

İşte o sırada Affleck, Howerd Stern'in sohbet programına konuk oldu ve eski eşi Jennifer Garner hakkında sonradan çok eleştirilen sözler sarf etti.

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı programda: "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum.

Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu.

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DÖNDÜ DOLAŞTI HUZURU YİNE ESKİ KARISINDA BULDU

Affleck'in biten evliliğinin ardından söylediği bu sözler de çok eleştirildi.

Ama görünüşe göre Affleck biraz büyük konuşmuş. Çünkü Jennifer Lopez ile evliliğinde işler sarpa sardıktan sonra soluğu Jennifer Garner'ın yanında oldu.

Onun artık bakasıyla nişanlı olduğunu bilmesine rağmen samimiyetini bir türlü bitirmeye de yanaşmıyor.