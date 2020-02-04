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Haber Giriş: 04.02.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Arkadaşları için yarıştılar

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Arkadaşları için yarıştılar

“Aileler Yarışıyor” un Salı günü yayınlanacak olan bölümüne yakın zamanda vizyona giren ‘Baba Parası’ Filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Özgür Emre Yıldırım, Kenan Doğan Ciniviz  ve Zehra Yılmaz  katıldı.

Film’de kardeşleri oynayan ekip, stüdyo ’da aile olarak yarıştı. Ekibin karşı tarafında yarışan Antepli aile , ‘Baba
Parası’ oyuncularını  terletti. Oldukça iddialı yarışan Ahmet Kural ve Murat Cemcir , İstanbul’a yeni taşınan film’de beraber rol aldıkları arkadaşları Kenan Doğan Ciniviz için yarıştıklarını,  10.000 TL’yi yakın arkadaşlarının masraflarını karşılamak için kazanmak istediklerini söylediler.

 

 

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