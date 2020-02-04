Arkadaşları için yarıştılar

Film’de kardeşleri oynayan ekip, stüdyo ’da aile olarak yarıştı. Ekibin karşı tarafında yarışan Antepli aile , ‘Baba

Parası’ oyuncularını terletti. Oldukça iddialı yarışan Ahmet Kural ve Murat Cemcir , İstanbul’a yeni taşınan film’de beraber rol aldıkları arkadaşları Kenan Doğan Ciniviz için yarıştıklarını, 10.000 TL’yi yakın arkadaşlarının masraflarını karşılamak için kazanmak istediklerini söylediler.