Arkadaşları için yarıştılar
“Aileler Yarışıyor” un Salı günü yayınlanacak olan bölümüne yakın zamanda vizyona giren ‘Baba Parası’ Filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Özgür Emre Yıldırım, Kenan Doğan Ciniviz ve Zehra Yılmaz katıldı.
Film’de kardeşleri oynayan ekip, stüdyo ’da aile olarak yarıştı. Ekibin karşı tarafında yarışan Antepli aile , ‘Baba
Parası’ oyuncularını terletti. Oldukça iddialı yarışan Ahmet Kural ve Murat Cemcir , İstanbul’a yeni taşınan film’de beraber rol aldıkları arkadaşları Kenan Doğan Ciniviz için yarıştıklarını, 10.000 TL’yi yakın arkadaşlarının masraflarını karşılamak için kazanmak istediklerini söylediler.
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