Arkadaşının kulağına eğilip ‘Bana en çok benzeyen çocuğum’ demişti… Anne oğulun bakışları kalpleri eritti

Aslında kraliyet ailesinin artık en önemli üyeleri haline gelen Galler Prens ve Prensesi William ve Kate’in üç çocuklarıyla önemli günlerde etkinliklere katılması ve bu pozları vermesi şaşılacak bir şey değil.

Ancak Kral Charles’ın hastalığıyla birlikte aile içinde konumları giderek önem kazanan William ve Kate çifti, Kate Middleton’ın da geçen yıl kanser olup iyileşmesi ve uzunca bir süre “sahalardan” uzak kalmasının ardından ancak toparlanıyor denebilir.

5 KİŞİLİK AİLE AYLAR SONRA TAM KADRO

Prenses Kate ve Prens William, çocukları 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis ile birlikte Westminster’da artık gelenekselleşen Noel ayinine katıldılar. Bu ayinin her detayının Kate Middleton tarafından hazırlandığını da hatırlatmış olalım…

Bütün fotoğrafçıların ve kameramanların etkinlik boyunca adım adım takip ettiği 5 kişilik aile en çok üç çocuklarının ne kadar büyüyüp serpildiklerini kanıtlayan halleriyle konuşuldular.

Çiftin daha sakin ve olgun görünen iki büyük çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte her zamanki tavırlarını korudu.

Bugüne kadar hep haylazlıklarıyla gündeme gelen ve bu tür etkinliklerin tümünde yaramazlık yaptığı, dil çıkardığı ve anne babasını zor durumda bıraktığı halleriyle bilinen Prens Louis ağabeyi ve ablasından daha çok ilgi çekti.

AFACAN PRENS ARTIK USLANMIŞ...

7 Yaşındaki Prens Louis, bu sefer hem usluluğu ve tatlılığıyla hem de annesiyle olan yakınlığıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Kate Middleton ve yanında oturan oğlu Prens Louis’in tören boyunca birbirlerine baktıkları tatlı anlar bu özel günün en çok paylaşılan görüntüleri oldu.

Çiftin en büyük çocuğu ve bir gün tahtın sahibi olacak olan oğulları George daha çok babası William’a, kızları Charlotte ise babaannesi Prenses Diana’ya benzetiliyor.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI YAN YANA GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR

Prens Louis ise bu üç kardeşten Prenses Kate'e en çok benzeyeni. Çocukluk fotoğraflarına bakıldığında Louis'in onun adeta minyatür kopyası olduğu görülüyor ve Kate de bu benzetmeyi kabul ediyor!

Hatta kısa bir süre önce basına konuşan ama ismini vermeyen bir arkadaşı Kate Middleton’ın kendisine “Louis bana en çok benzeyen çocuğum. Bu çok hoşuma gidiyor” dediği biliniyor.

Prens Louis'nin Prenses Kate'in babası Michael Middleton'a da benzediği düşünülüyor.

Galler Prensesi, ailesine çok yakın ve çocukları da Middleton büyükanne ve büyükbabalarına yakın büyüyorlar.

KATE'İN AİLESİ TORUNLARI İÇİN DEVREDE

Kate’in annesi Carole ve babası Michael, kanser teşhisini açıkladıktan sonra Kate, William ve çocuklarla birlikte çok zaman geçirmeye başladılar ve güzel prensesin anne olarak yükünü biraz olsun hafifletebilmek için çok uğraştılar.

Middleton’lar kızları ve ailesinin yakınında yaşıyorlar ve çift, torunlarının hayatında sürekli bir varlık gösteriyor, sık sık onları yatılı misafir olarak ağırlıyorlar.

