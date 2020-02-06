Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ekibe bombalı tuzak... Arka Sokaklar 541. bölüm fragmanı

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Arka Sokaklar 7 Şubat Cuma akşamı ekranlara yeni bölümü ile gelecek. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Arka Sokaklar'da bu hafta Savcı, zaman isteyip Nevres'i yakalayacaklarını söyleyen Rıza Babadan hesabını soracak. Yaşanana gelişmeler merak dolu anları ekranlara taşıyacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar ve 541. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Nevres ve Kurye'nin yerlerini tespit etmiştir. Hemen operasyon yapılır. Gittikleri adreste Nevres'in adamları ile büyük bir çatışma yaşarlar; fakat, Nevres orada değildir. Bu sırada Nevres, ekibi görüntülü arar. İstanbul'un kalabalık bir yerinde Nevres'in canlı bomba olan adamı bulunmaktadır. Ekipten Arda da oradadır. Nevres, öcünü alacağını düşündüğü eylemin fitilini ateşler. Adam kendisini patlatır. Alanda ölü ve yaralılar vardır ve Arda'dan da haber alınamaz. Ekip, perişan halde Arda'ya ulaşmaya çalışır.

Savcılık makamı bu bombalı eylem yüzünden öfkelidir. Savcı, zaman isteyip Nevres'i yakalayacaklarını söyleyen Rıza Babadan hesabını sorar. Rıza Baba, savcıya hak verir. Artık mesleği bırakma zamanının geldiğini düşünür.

Bu sırada Zeliş, Kurye'nin saklandığı yeri öğrenir ve oraya gider. Kurye arabasıyla gelir. Zeliş yanında getirdiği silahı çıkartarak Kurye'yi hedef alır.

Arda, bombalı eylemden sağ kurtulmayı başarabildi mi? Rıza Baba istifa edecek mi? Ekip, Nevres'i yakalamayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'yi öldürecek mi?