Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi gözaltına alınıyor

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar, 14 Şubat Cuma akşamı 543. bölümü ile ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Kurye ve Zeliha'nın yüzleşmesi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Nefes kesen bölümün ardından Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu. Ezgi'nin savcılık tarafından gözaltına alınması ise fragmanda dikkat çeken anlara neden oldu. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 543. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, organize çete liderini yakalamak için tehlikeli mahalleye operasyon düzenliyor!

İstanbul'da tehlikeli bir çete yasa dışı işleri büyütünce devreye ekibimiz girer. Çetenin lideri Mükerrem'i yakalamak için operasyon düzenleyen ekibe çevik kuvvet ekipleri de yardımcı olur. Mükerrem'in konuşlandığı mahalle, tam anlamıyla suçun merkezi konumundadır. Bu yüzden mahalle sakinleri çetenin adamlarından oluşmaktadır. Ekip, Mükerrem'i yakalamak için mahalleye girdiği sırada büyük bir direnç ile karşılaşır. Karşı saldırıya geçen mahalleli ekibe zor anlar yaşatır.

Ezgi, savcılık tarafından gözaltına alınmıştır. Sorgusu devam etmektedir. Ona bu davada yardımcı olacak olan avukat Nedim Adalı (Bülent Emrah Parlak) onu savunmak için hazırdır. Davadaki açıklar üzerinden ve Ezgi'nin o dönemlerde aldatılmış olduğunun üzerine giden Nedim, tutuksuz yargılanması için çaba harcar.