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Arka Sokaklar'ın tatlı sert emniyet müdürü

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#Ebru Cündübeyoğlu#Arka Sokaklar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:44

Kanal D'nin Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Candan Ceylanlı karakterini canlandıran Ebru Cündübeyoğlu, dizide güçlü bir kadın ve sert mizaçlı bir emniyet müdürü olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

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Oyuncu, Arka Sokaklar'da ekiple tatlı sert diyaloglarıyla sosyal medyada büyük beğeni topluyor. "Aradığım farklı rolü buldum" diyen Cündübeyoğlu, "Arka Sokaklar gibi bir televizyon klasiğinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Arka Sokakların tatlı sert emniyet müdürü

19 sezondur devam eden Arka Sokaklar, her cuma izleyiciyi aksiyona davet ediyor. Dizinin yeni bölümünde ekip, yasa dışı bahis çetesinin peşine düşecek gençlerin suça özendirilmesini engellemeye çalışacak.
Arka Sokakların tatlı sert emniyet müdürü


 

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#Ebru Cündübeyoğlu#Arka Sokaklar#Kanal D

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