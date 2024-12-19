Arka Sokaklar'ın tatlı sert emniyet müdürü

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Oyuncu, Arka Sokaklar'da ekiple tatlı sert diyaloglarıyla sosyal medyada büyük beğeni topluyor. "Aradığım farklı rolü buldum" diyen Cündübeyoğlu, "Arka Sokaklar gibi bir televizyon klasiğinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



19 sezondur devam eden Arka Sokaklar, her cuma izleyiciyi aksiyona davet ediyor. Dizinin yeni bölümünde ekip, yasa dışı bahis çetesinin peşine düşecek gençlerin suça özendirilmesini engellemeye çalışacak.