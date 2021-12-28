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Rıza Baba ayrıldı mı? Arka Sokaklar'ın Rıza Babası merak konusu oldu

#Arka Sokaklar#Rıza Baba#Kanal D

Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması 'Rıza Baba’ya ne oldu?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, Rıza Baba'ya ne oldu, diziden ayrıldı mı?

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Türk televizyon tarihinin 16 sezondur devam eden, en uzun soluklu fenomen dizisi “Arka Sokaklar” da Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakteri dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Rıza Baba ayrıldı mı Arka Sokakların Rıza Babası merak konusu oldu


Rıza Baba merak konusu oldu? Son bölümde neler yaşandı?
Rıza babanın istifa haberi herkesi derinden üzer. Ekibimiz ne yapacağını bilemez haldedir. Rıza baba geri adım atmamakta kararlıdır. Bakanlıktan gelen bir müfettiş emniyet’i ziyaret eder. Engin komisere danışacağı önemli bir konu vardır.
Mesut’un tutuklanma haberi ekibimizin gündemini değiştirir. Mesut’un sorgusuna Savcı Cahit Toprak girecektir. Savcı, ekibimize Mesut’u aklayacak delilleri bulmaları için 24 saat süre tanır. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Çünkü John, Victoria ve İdil’in planları henüz bitmemiştir.
Hakan ve Arda, eski bir muhbirleri olan Cevdet’i ziyaret edip her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol eder. Ertesi gün mahallenin iki esnafı vahşice öldürülür. Bu iki adamın arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışan ekibimiz muhbirleri Cevdet’i sorgulayınca yeni bilgiler gün ışığına çıkar.
Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen dizi 14 Ocak Cuma yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

 

 

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#Arka Sokaklar#Rıza Baba#Kanal D

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