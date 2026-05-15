Arka Sokaklar'ın küçük neşesi!

Haberin Devamı

SETİN EN MİNİK YILDIZI

Arka Sokaklar'da setin en küçük üyesi Ayşecan herkesin neşe kaynağı haline geliyor. Tatlı halleriyle hem kamera önünde hem de set arkasında yüzleri güldüren minik oyuncu, ekibin maskotu oluyor. Aksiyon sahnelerine verilen kısa molalarda Ayşecan'ın varlığı sete bambaşka bir enerji katıyor.

NEŞELİ AİLE TABLOSU

Mesut ile Selin'in Ayşecan ve Tunç ile kurduğu aile düzeni, izleyiciye sıcak ve samimi anlar yaşatıyor. Ayşecan'ın sevimliliğiyle zenginleşen bu sahneler, Arka Sokaklar'ın sadece bir polisiye olmadığını, aynı zamanda güçlü bir aile hikayesi sunduğunu gösteriyor.

Haberin Devamı

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.