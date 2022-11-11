Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan: Yeraltı dünyasının patroniçesi

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◊ 17 sezondur devam eden “Arka Sokaklar”ın kadrosuna dahil olmak size neler hissettiriyor?

- “Arka Sokaklar” fenomen bir dizi. Çok sadık bir izleyicisi var. 17 sene boyunca ekranlarda olması tesadüf değil. Bu ekipte yer almak gurur verici.

◊ Dizide Hülya’ya hayat vereceksiniz. Bize karakterinizden bahseder misiniz?

- Oynadığım karakter çok ilginç; yeraltı dünyasında bir kartelin kadın patroniçesi. Aksiyonu hiç bitmiyor. Sağ gösterip sol vurabilir. Hülya sert, umursamaz, biraz da empati yoksunu biri gibi görünüyor ama her kötünün bir hikâyesi vardır. Çetin ceviz bir kadın. Sokaklarda ayakta kalmayı başarmış, başının çaresine bakmış güçlü ve ters biri.

ÇALIŞMAK RUHUMDA VAR

◊ Çekimler nasıl gidiyor? Sette olmayı özlemiş misiniz?

- İzmir’den İstanbul’a geldiğim yıllardan itibaren çalışma hayatındayım. Diziler, filmler hep hayatımın içindeydi. En son “Cennetin Gözyaşları” dizisinden sonra tekrar setlere dönmek çok güzel. Severek yaptığınız her iş size çiçek gibi döner. Sette olmak hep özlenen bir şey. İnsanın kanına işler bir şekilde, orada olmak istersin. Hele içine sinen bir projeyse tadından yenmez. Çok şanslıyım şimdi böyle bir ekiple çalıştığım için. Aile gibi, kimse kimseyi dışlamıyor, yeni gelene kucak açıyorlar. Samimiyet var. Yönetmen nasıl biriyse set ortamı da öyle olur. Yönetmenimiz Orhan Oğuz güzel ruhunu yıllardır setine aktarmış.

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◊ Oyunculuk, mankenlik, sunuculuk ve şarkıcılığın yanında iş dünyasına da adım atmıştınız. Çalışmayı çok seviyor olmalısınız...

- Küçük yaşlardan beri çalışıyorum. Bana hiçbir şey gökten elma gibi düşmedi. Hep mücadele edip kazanmam gerekti. Bu da beni daha güçlü biri yaptı hayata karşı. Yaptığım işi sevmek en büyük motivasyonum. Modellik de çok keyifliydi. 2000’li yıllarda en sevilen modellerden biri olmuştum. Albüm yaptım, “Tokat” adlı şarkım hâlâ dinleniyor. Hep öğrenme hevesim var. Çalışmak ruhumda var, durmak bana göre değil. Ticarete gelirsek; ayakkabı markam var. İsmi L’aura Roza, yurtdışına satıyorum. Nişantaşı’nda bir mağazam var. Ekonomik olarak bir kadının bağımsız ve güçlü olması gerekiyor.

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MOTİVASYONUM ÇOCUKLARIM

◊ Yoğun çalışma temposunda kendinizi nasıl motive ediyorsunuz peki?

- Çalışıyorsanız yoğunluk ve yorgunluk kaçınılmaz bir ikili. Ama bu ikili sizi asla yarı yolda bırakmaz. Bekar bir anne olarak annemin benimle yaşaması hayattaki en büyük şansım. (Gülüyor) Motivasyonum çocuklarım. Günün sonunda onlara sarılmak, öpmek, koklamak en güçlü motivasyon. Ayrıca spor yapıyorum, doğa yürüyüşü yapıyorum, dostlarımla kahve içiyorum.

◊ Çocuklarınız Oktay ve Ali nasıl? Evde keyifler yerinde mi?

- Biri Spiderman, diğeri Batman! (Gülüyor) Son derece enerjikler. Gezmeye götürüyorum, akşama kadar aksiyon. Eve gidince yorgunluktan bayılırlar diyorum, bayılan ben oluyorum. Bir bakıyorum onlar daha da enerjik olmuş! Her gün büyümelerini izlemek muhteşem.

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◊ Sizi her zaman bakımlı ve formda görüyoruz. Bakım sırlarınız var mı?

- Terazi kadınıyım. Bakımlı olmak benim için yemek yemek gibi. Çocukluktan beri hep makyaja, cilt bakımına düşkünümdür. Spor yapmazsam rahatsız hissediyorum. Tenis oynadım, kickboks yaptım, pilates yapıyorum şimdilerde. Arkadaşlarım mutlaka bana danışır “Hangi kremi kullanalım?”, “Hangi doktora gidelim?” diye. Seviyorum böyle şeyleri. Cildime iyi bakarım, krem sürmeden asla uyumam. Düzenli cilt bakımlarına giderim.

BAŞARI MUTLULUK GETİRMEZ MUTLULUK BAŞARI GETİRİR

◊ 2023 yılı için hedefleriniz neler? Önünüzde dizi dışında başka projeler de

var mı?

- 2023 geliyor, bakalım hayat bizlere neler getirecek... Her planı başarı üzerine kurmamak lazım. Mutlu olmak en büyük motivasyon, eğer mutlu olursak her şey güzel olur. Başarı mutluluk getirmez. Mutluluk başarı getirir. Hedefim hep bu.

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ARKA SOKAKLARDA NELER OLUYOR?

◊ Herkesin favori bir “Arka Sokaklar” repliği vardır. Sizin favori repliğiniz hangisi?

- Sezen Aksu’nun şarkısı “Arka sokaklarda neler oluyor?” Benim repliğim bu! Ama Hülya karakterine bir replik çıkacaktır mutlaka, bakacağız.