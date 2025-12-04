Arka Sokaklar'ın efsane ikilisi

Haberin Devamı

YILLARA MEYDAN OKUYAN DOSTLUK

Yıllardır Arka Sokaklar’da aynı seti paylaşan Çoruh ve Ozan, setteki uyumu gerçek bir arkadaşlığa dönüştürdü. İkili, ekrandaki sıkı polis partnerliğinin temelinde kamera dışındaki samimi bağlarının önemli bir rol oynadığını sıkça dile getiriyor.

SANAL MEDYADA “DİSKO AKIMI”

Dizideki performanslarının yanı sıra sosyal medya içerikleriyle hayranların gönlünde taht kuran Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, Arka Sokaklar’ın eğlence kaynağı olmayı sürdürüyor. İkili, son dönemde paylaştıkları “disko akımı” videolarıyla sanal medyada büyük ilgi görüyor. Sevilen oyuncuların renkli kişiliklerini ortaya koydukları paylaşımlar Arka Sokaklar izleyicilerinin katkısıyla viral oluyor.

Haberin Devamı

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D’de.