Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz.
Arka Sokaklar'ın efsane ikilisi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 15:38

Kanal D’nin kült dizisi Arka Sokaklar’ın fenomen karakterleri Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh ile Özgür Ozan, uzun yıllara dayanan dostluklarıyla da gündem olmaya devam ediyor. İkili, sanal medyada paylaştıkları eğlenceli içeriklerle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

YILLARA MEYDAN OKUYAN DOSTLUK

Yıllardır Arka Sokaklar’da aynı seti paylaşan Çoruh ve Ozan, setteki uyumu gerçek bir arkadaşlığa dönüştürdü. İkili, ekrandaki sıkı polis partnerliğinin temelinde kamera dışındaki samimi bağlarının önemli bir rol oynadığını sıkça dile getiriyor.

SANAL MEDYADA “DİSKO AKIMI”

Dizideki performanslarının yanı sıra sosyal medya içerikleriyle hayranların gönlünde taht kuran Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, Arka Sokaklar’ın eğlence kaynağı olmayı sürdürüyor. İkili, son dönemde paylaştıkları “disko akımı” videolarıyla sanal medyada büyük ilgi görüyor. Sevilen oyuncuların renkli kişiliklerini ortaya koydukları paylaşımlar Arka Sokaklar izleyicilerinin katkısıyla viral oluyor.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D’de.

#Arka Sokaklar#Hüsnü Çoban#Mesut Komiser

BAKMADAN GEÇME!