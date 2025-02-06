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Arka Sokaklar’ın 700’üncü bölümü Kelime Oyunu’nda kutlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kelime Oyunu#Arka Sokaklar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:54

Kelime Oyunu “Arka Sokaklar” özel bölümü ile ekrana geliyor.

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 Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu efsanevi dizisi Arka Sokaklar, 700. bölümüne ulaşmanın heyecanını Kelime Oyunu’nda yaşıyor.

Arka Sokaklar’ın sevilen oyuncuları Nazlı Tosunoğlu, Burak Satıbol, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman, eğlenceli ve rekabet dolu bir akşam için Kelime Oyunu’na konuk oluyor. Kanal D efsanesinin 700. bölümüne özel gerçekleşen bu keyifli bölümde, Arka Sokaklar ekibi kelime bilgilerini sınarken hem izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak hem de neşeli diyaloglarıyla yarışmaya renk katacak. İbrahim Selim’in eğlenceli sunumuyla ekrana gelen bu çok özel bölümün kazananı kim olacak? Bu sorunun cevabı Kelime Oyunu’nun bu akşam yayınlanacak olan çok özel bölümünde cevap bulacak.

Kelime Oyunu yeni bölümleri ile hafta içi her gün 19.30’da teve2’de izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

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#Kelime Oyunu#Arka Sokaklar#Kanal D

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