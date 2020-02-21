Arka Sokaklar'ın 544. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Ezgi aklandı mı?

Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar, 21 Şubat Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. 543. bölümü ile ekranlara gelen Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde operasyon yapılan evde Nadya'nın Engin Müdür'ün karşısına çıkması diziseverleri heyecanlandırdı. Ezgi komiserin suçsuzluğu anlaşıldı mı? sorusu ile son bölüm sonrası merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Fragman yayınlandı mı? İşte, Arka Sokaklar'ın 544. yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, Müsteşar Kemal’in öldürülmesine neden olmak ve katilleriyle işbirliği yapmak gibi ağır suçlamalarla zan altında kalmıştır. Başta Cemal olmak üzere, ekibimiz Ezgi’nin durumundan dolayı fazlasıyla gergindir. Rıza bu işin çözülmesi için güvendiği bir avukatı devreye sokar. Dosyaya artık avukat Nedim Adalı bakacaktır. Ekip bu isimle ilk kez tanışıyor olsa da, Mesut için yeni bir karşılaşma olmaz. Nedim, mümkün olduğunca Mesut ile göz teması bile kurmamaya çalışır.

Narkotik şubede görev yapmakta olan polis memuru Cumhur Varoş karanlık bir mahallede kurşunların hedefi olur. Narkotikten sorumlu İl Emn. Müd. Yrd. Aydın Öncel, Engin müdürden destek ister. Ekip, adı Mükerrem olan uyuşturucu satıcısından şüphelenilir. Adamı gözaltına almak isterler. Engin önderliğinde ekibimiz mahallede adeta savaş çıkarır. Mükerrem sorguya götürülür. Suçlamaları reddeder. O sırada Cumhur’un eski ekibinden başka bir narkotik polisinin daha öldürüldüğü haberi gelir. Mükerrem gerçekten suçsuz mudur ? Cumhurların ekibi eskiden dört kişidir. İkisi öldürülür. Diğer iki kişi Barış ve Yasin’i koruma altına alınmak istenir. Barış’ın evinin bir polise göre fazlasıyla lüks oluşu ekibimizin dikkatini çeker.

Ezgi komiserin suçsuzluğu anlaşılacak mı? Av. Nedim Adalı’nın Mesut ile tanışıklığı nerden? Aralarında ne geçti? Narkotik Şubedeki polis cinayetlerinin perde arkasındaki isim kim?