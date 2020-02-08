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Televizyon
Haber Giriş: 08.02.2020 - 01:03,Son Güncelleme:/

Arka Sokaklar'ın 542. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Rıza Baba istifa edecek mi?

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Arka Sokaklar'ın 542. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Rıza Baba istifa edecek mi?

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Rıza Baba'nın savcıya verdiği sözü tutamadığından ve yaşanan acı olaylardan sonra meslekten istifa etmeye karar vermesi yeni bölümde heyecanlı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Arka Sokaklar 542. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların ipuçları.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 7 Şubat Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünün ardından heyecan dolu gelişmelerin yer aldığı 542. bölüm fragmanı yayınlandı. Rıza Baba'nın istifa kararı sonrası ekibin de istifa dilekçelerini vermesi önümüzdeki haftaya damga vuracak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba Nevres yüzünden istifa dilekçesini vermeye karar verir. Bu duruma daha fazla dayanamamaktadır. Ancak ekibin Rıza Baba'yı bırakmaya niyeti yoktur. Mesut önderliğinde herkes istifa dilekçesini verir. Rıza Baba şaşırmıştır.

Rıza Baba ne karar verecek?

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