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Arka Sokaklar'dan rekor...700. bölüm

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 14:38

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, güncel hikayeleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşamki 700. bölüm Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel dokusunda çekildi.

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Arka Sokaklar'da bir sürpriz de yaşanacak. 700. Bölümde Engin Balkan karakterine hayat veren İlker İnanoğlu konuk oyuncu olacak. Heyecan dolu bölümde Tunç'un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından Mesut'un, Hüsnü ile girdiği çatışma sırasında vurulması seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Arka Sokaklardan rekor...700. bölüm

BİR YANDA TUNÇ, BİR YANDA MESUT...
700. Bölümü ile ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'da aksiyon devam edecek. Tunç'un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından Mesut kendini kaybeder. Mesut'un ise Hüsnü ile girdiği çatışma esnasında vurulması ekran başındakilere duygusal anlar yaşatacak. Evladı yaşam mücadelesi veren Mesut için hayat nasıl devam edecek?
Arka Sokaklardan rekor...700. bölüm

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'da Kanal D'de

 

 

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi

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