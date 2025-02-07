Arka Sokaklar'dan rekor...700. bölüm

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Arka Sokaklar'da bir sürpriz de yaşanacak. 700. Bölümde Engin Balkan karakterine hayat veren İlker İnanoğlu konuk oyuncu olacak. Heyecan dolu bölümde Tunç'un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından Mesut'un, Hüsnü ile girdiği çatışma sırasında vurulması seyirciyi ekrana kilitleyecek.

