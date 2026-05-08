Arka Sokaklar'dan 'lavaş çetesi' göndermesi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 14:21

Kanal D’nin kült yapımı Arka Sokaklar, gündemi takip etmeye devam ediyor. Fenomen dizide bu akşam, Mersin merkezli operasyonlarla anılan lavaş çetesine, Nazike’nin başrolde olduğu eğlenceli bir gönderme yapılıyor.

TUHAF BİR SUÇ AĞI

Cuma ekranının vazgeçilmezi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde ekip bu kez lavaş çetesinin peşine düşüyor. “Lavaşın da mafyası mı olur?” dedirten tanıtımda, tuhaf suç ağının merkezinde Çoban Ailesi’nin tatlı belası Nazike’nin yer aldığı görülüyor.

Arka Sokaklardan lavaş çetesi göndermesi

Nazike’nin istemeden dahil olduğu olaylar, Hüsnü’nün, “Un ve suyla yapılan bir şeyden, nasıl başına bela açabilirsin?” çıkışıyla ekran karşısındakilere bol kahkaha vadediyor.

LAVAŞ MAFYASI NAZİKE!

Sanal medyada izlenme ve etkileşim rekoru kıran fragmanda, Nazike kendini bir anda sorgu odasında buluyor. Hüsnü’nün ciddi bir ifadeyle sorduğu, “Adam mı vurdun?” sorusuna verdiği, “Ya Hüsnü ben kimim!” yanıtı, Mesut Komiser’in tek kelimelik cevabıyla zirveye çıkıyor: Lavaş mafyası! Bir mafya üyesinin market arabasıyla kaçmaya çalıştığı anların da yer aldığı tanıtımıyla Arka Sokaklar, izleyiciyi aksiyonla mizahın harmanlandığı bir bölüme davet ediyor.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D’de.

