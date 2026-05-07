Arka Sokaklar'dan lavaş çetesi göndermesi

Haberin Devamı

Ocak 2026’da Mersin’de lavaş ekmeği üreten işletmeleri haraca bağlayıp tehdit eden suç örgütü yakalanmıştı. 10 milyar 761 milyon TL’lik suç geliri elde eden çetenin 17 üyesi tutuklanmıştı. Cuma ekranının vazgeçilmezi “Arka Sokaklar”ın yeni bölümünde de ekip bu kez lavaş çetesinin peşine düşüyor.

“Lavaşın da mafyası mı olur?” dedirten tanıtımda, tuhaf suç ağının merkezinde Nazike’nin (Nazlı Tosunoğlu) yer aldığı görüldü. Nazike’nin istemeden dahil olduğu olaylar, Hüsnü’nün (Özgür Ozan) “Un ve suyla yapılan bir şeyden, nasıl başına bela açabilirsin?” çıkışıyla ekran karşısındakilere kahkaha vadediyor.

Sanal medyada izlenme ve etkileşim rekoru kıran fragmanda, Nazike kendini bir anda sorgu odasında buluyor. Hüsnü’nün ciddi bir ifadeyle sorduğu, “Adam mı vurdun?” sorusuna verdiği, “Ya Hüsnü ben kimim!” yanıtı, Mesut Komiser’in tek kelimelik cevabıyla zirveye çıkıyor: “Lavaş mafyası!” Dizi, aksiyonla mizahın harmanlandığı bir bölüme davet ediyor.

Haberin Devamı