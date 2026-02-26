×
Arka Sokaklar'dan duygulandıran tanıtım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 14:59

Kanal D’nin zamansız yapımı Arka Sokaklar, yeni bölüm tanıtımıyla ekranda duygu fırtınası estirdi. Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün hafızalara kazınan “Gitme” şarkısının eşlik ettiği fragman, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

İZLEYENLERİN KALBİNE İŞLEDİ

Hüsnü, Mesut ve Ali’nin sahur masasında tost yediği neşeli anlarla başlayan tanıtım; Ali’nin Güllü’nün şarkısını duyduğu anda, “Ooo, şarkıya bak. Abi, açsana sesini” sözüyle duygu sağanağına dönüştü.

Arka Sokaklardan duygulandıran tanıtım

Üçlünün coşkuyla şarkıya eşlik ettiği sırada araya giren anons, ekran başındakilerin kalbine işledi. “Merkezden bütün ekiplerin dikkatine… Ünlü sanatçı Songül Tan’ın evinin terasından düştüğü ihbarı gelmiştir…” cümleleri duyulduğu anda sahnedeki neşe yerini derin bir sızıya bıraktı.

Arka Sokaklardan duygulandıran tanıtım

Yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem olan tanıtım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Arka Sokaklardan duygulandıran tanıtım

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

