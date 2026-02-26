Arka Sokaklar'dan duygulandıran tanıtım

Güncelleme Tarihi:
İZLEYENLERİN KALBİNE İŞLEDİ
Hüsnü, Mesut ve Ali’nin sahur masasında tost yediği neşeli anlarla başlayan tanıtım; Ali’nin Güllü’nün şarkısını duyduğu anda, “Ooo, şarkıya bak. Abi, açsana sesini” sözüyle duygu sağanağına dönüştü.
Üçlünün coşkuyla şarkıya eşlik ettiği sırada araya giren anons, ekran başındakilerin kalbine işledi. “Merkezden bütün ekiplerin dikkatine… Ünlü sanatçı Songül Tan’ın evinin terasından düştüğü ihbarı gelmiştir…” cümleleri duyulduğu anda sahnedeki neşe yerini derin bir sızıya bıraktı.
Yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem olan tanıtım, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.