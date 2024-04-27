Arka Sokaklar'dan bir müjdeli haber daha

Haberin Devamı

Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda yaşanan sürpriz gelişmelerle konuşulmaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen 16 sezon boyunca Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un kadroya geri dönmesinin ardından Oya Okar’ın da diziye döneceğinin açıklanması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dizinin kadrosuna ilişkin art arda yaşanan bu gelişmeler, dizinin fanları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

ŞEVKET ÇORUH DUYURDU



Arka Sokaklar’ın kadrosunda 16 sezon boyunca ‘Mesut Komiser’ karakteri ile izleyenlerin beğenisini kazanan Çoruh, eski partnerinin de kendisine eşlik edeceğini duyurdu. Önceki sezonlarda Oya Okar ile çekilen set fotoğrafını yayınlayan usta oyuncu, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullandı. Binlerce yorum alan bu haber sonrasında kullanıcılar, “Mekanın sahipleri geri geldi.” ve “Geliyor efsane ikili.” şeklinde yorumlarda bulundu.

Haberin Devamı

RÜZGARI YETTİ, REYTİNGİ İKİYE KATLADI



Öte yandan, Arka Sokaklar’ın dün akşam yayınlanan 672’nci bölümünde Mesut Komiser’in geri döndüğüne dair mesajlar verildi. Hem fragmanlar hem de çıkan haberler üzerine Şevket Çoruh’un geri dönüşünü merakla bekleyen Kanal D izleyicileri, dizinin izlenme oranlarına da etki etti. Dizinin son bölümü en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan ve 18 sezon boyunca ekranda olan Arka Sokaklar her cuma Kanal D’de ekrana geliyor.