Arka Sokaklar'da Zeliş ölecek mi?

Arka Sokaklar yeni bölümünde Zeliha yaşadığı tramvayı kaldıramıyor. Giray tarafından saldırıya uğrayan ve tekrar kaçırılan Zeliha oldukça kötüdür. Zeliha'yı kurtarmak için canla başla çalışan ekip hedefine ulaşsa da Zeliha hiç iyi değildir. Zeliha'ya ne olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Giray’ın, Zeliha’yı tekrar kaçırması üzerine tüm emniyet kırmızı alarmdadır. Hüsnü çılgına döner. Tekin’in yaptığı hatanın nasıl sonuçlanacağı bilinemez. Tekin babasından ciddi bir fırça yer. Zeliha arabada seyir halindeyken Giray’ın kafasına şişeyi geçirir. Aldığı darbeyle arabayı zar zor durdurur. Giray kafayı direksiyona çarpmıştır. Zeliha can havliyle kaçmaya başlar. Ayılan Giray’da peşindedir. Ormanlık alanda kaçma kovalama yaşanır. Zeliha artık yaşadıklarına dayanamaz. Zeliha ayıldığında etrafında kimse yoktur ve ciddi bir baş ağrısı çekmektedir. Giray da, Seçkin ve Halis'in gözetimindedir.Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha’yı aramaktadır…

Yetmişli yaşlarındaki zengin aile babası Timur, yirmilik Semra ile evlendiği gece ölü bulunur. Timur’un yaşı göz önünde bulundurularak evlendikleri ilk gece ölmesinin sebebi doğal yollara bağlansa da, adli tıp raporlarına göre zehirlenerek öldürülmüştür. Semra, sözde ailesiyle birlikte aslında bir dolandırıcılık çetesi üyesidir. Soruşturma devam ettiği sırada Semra ölü bulunur. Bu çeteyle dolaylı yoldan bağlantısı olduğunu öğrendiğimiz özel koruma evi müdürü Rıfat’ın, Semra’nın ölü bulunmasıyla doğrudan bir alakası mı vardır? Ekibimizin olayın suçlularını yakalamanın peşine düşer…

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?