Arka Sokaklar'da veda... Cevher gruptan ayrıldı

SENARİSTTEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, Cevher’e veda sahnesine ait bir görseli sanal medya hesabından paylaştı. Yurdakul, paylaşımında Cevher karakterini “Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli kötü adam” sözleriyle tanımladı.

NAİL KIRMIZIGÜL’E TEŞEKKÜR

Paylaşımda, Nail Kırmızıgül’e hitaben şu ifadelere yer verildi: Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli ‘kötü adam’ımıza, Cevher Şanlı’mıza, Avcımıza; sevgili Nail Ağabey’imize vedamızdır. Hikayemize değer kattığın için, bize izlettiğin her an için çok teşekkür ederiz ağabey! Eyvallah!” Bu mesaj, izleyiciler tarafından da duygusal bir veda olarak yorumlandı.

BİR DÖNEM KAPANACAK

Cevher karakterinin ayrılığıyla birlikte Arka Sokaklar’da bir hikaye daha sona erecek. Nail Kırmızıgül’ün performansı, dizinin unutulmaz kötü karakterleri arasındaki yerini alacak.