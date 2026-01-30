×
Arka Sokaklar'da veda... Cevher gruptan ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 14:22

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, izleyiciyi sarsacak bir vedaya hazırlanıyor. Son döneme damga vuran Cevher karakteri, hikayesini dramatik bir finalle noktalayacak. Karaktere hayat veren Nail Kırmızıgül’ün diziden ayrılacak olması sanal medyada büyük yankı uyandırırken, dizinin senaristi Ozan Yurdakul’un yaptığı duygusal paylaşım da izleyicide merak uyandırdı.

SENARİSTTEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, Cevher’e veda sahnesine ait bir görseli sanal medya hesabından paylaştı. Yurdakul, paylaşımında Cevher karakterini “Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli kötü adam” sözleriyle tanımladı.

NAİL KIRMIZIGÜL’E TEŞEKKÜR

Paylaşımda, Nail Kırmızıgül’e hitaben şu ifadelere yer verildi: Türk televizyonlarının gördüğü en kaliteli ‘kötü adam’ımıza, Cevher Şanlı’mıza, Avcımıza; sevgili Nail Ağabey’imize vedamızdır. Hikayemize değer kattığın için, bize izlettiğin her an için çok teşekkür ederiz ağabey! Eyvallah!” Bu mesaj, izleyiciler tarafından da duygusal bir veda olarak yorumlandı.

BİR DÖNEM KAPANACAK

Cevher karakterinin ayrılığıyla birlikte Arka Sokaklar’da bir hikaye daha sona erecek. Nail Kırmızıgül’ün performansı, dizinin unutulmaz kötü karakterleri arasındaki yerini alacak.

