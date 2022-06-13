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Arka Sokaklar’da rol aldı

#Banu İslam Şucai#Arka Sokaklar#Miss Azerbaijan
Arka Sokaklar’da rol aldı

Kanal D’nin uzun soluklu, reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar, yeni yüzleri ekrana taşımaya devam ediyor. Yıllardır TV izleyicilerini ekrana bağlayan diziye katılan son isim Azerbaycan güzeli Banu İslam Şucai oldu.

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Dizinin geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan son bölümünde rol alan Şucai, çocuğu rehin alınmış, zorla çalıştırılan Olga ismindeki bir kadını canlandırdı.  Şucai, yakın zamanda iki sinema filminde daha boy gösterecek.

Arka Sokaklar’da rol aldı


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#Banu İslam Şucai#Arka Sokaklar#Miss Azerbaijan

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