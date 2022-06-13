Arka Sokaklar’da rol aldı

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Dizinin geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan son bölümünde rol alan Şucai, çocuğu rehin alınmış, zorla çalıştırılan Olga ismindeki bir kadını canlandırdı. Şucai, yakın zamanda iki sinema filminde daha boy gösterecek.

