Arka Sokaklar’da rol aldı

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Kanal D’nin uzun soluklu, reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar, yeni yüzleri ekrana taşımaya devam ediyor. Yıllardır TV izleyicilerini ekrana bağlayan diziye katılan son isim Azerbaycan güzeli Banu İslam Şucai oldu.
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Dizinin geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan son bölümünde rol alan Şucai, çocuğu rehin alınmış, zorla çalıştırılan Olga ismindeki bir kadını canlandırdı. Şucai, yakın zamanda iki sinema filminde daha boy gösterecek.