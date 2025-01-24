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Arka Sokaklar'da neler yaşanacak? Tüm teşkilat Rıza Baba'ya veda ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Rıza Baba#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 12:38

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerin kafalarını karıştırdı. Tanıtımda Rıza Baba’nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği sahneler usta oyuncunun diziden ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi.

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RIZA BABA'YA DUYGUSAL VEDA

Yeni fragmanda Rıza Baba’nın tüm emniyet personelinin karşısına çıkarak buruk bir halde selam vermesi izleyiciyi daha da meraklandırdı. Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyada; “Rıza Baba gitmesin”, “Böyle bir veda yakışmaz Rıza Baba'ya”, “Baba aman bırakma bizi”, “Rıza müdür evlatlarını öksüz bırakma” gibi yorumlar yapıldı. Usta isim Zafer Ergin diziden ayrılacak mı? Rıza Baba Arka Sokaklar’a veda mı edecek? Tüm sorular bu akşam yayınlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.

Arka Sokaklarda neler yaşanacak Tüm teşkilat Rıza Babaya veda ediyor

GÜÇLÜ KADRO

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

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Arka Sokaklarda neler yaşanacak Tüm teşkilat Rıza Babaya veda ediyor

Arka Sokaklar, bu akşam 20.00’de Kanal D’de.

Arka Sokaklarda neler yaşanacak Tüm teşkilat Rıza Babaya veda ediyor

 

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#Arka Sokaklar#Rıza Baba#Kanal D

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