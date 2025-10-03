×
Arka Sokaklar'da mutluluk tablosu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 12:04

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.  Kaçırılan bebekleri Ayşecan’a kavuşan Mesut Komiser (Şevket Çoruh) ve Selin Komiser (Oya Okar), yıllardır özlenen aile mutluluğunu izleyicilere yaşatıyor. Selin ve Mesut’un  Ayşecan ile kurdukları yeni hayat, ekrana sıcacık bir aile tablosu taşıyor. Seyirciler, “SelMes” çiftinin çocuklarıyla birlikte ekrana yansıyan bu mutluluğunu sanal medyada övgü yağmuruna tutuyor.

SEYİRCİNİN İÇİNİ ISITAN ANLAR

Arka Sokaklar fanlarının “SelMes” ismiyle birleştirdiği Selin Komiser ve Mesut Komiser, hem uyumları hem de yaşattıkları duygusal anlarla reytinglerde zirveye yürümeye devam ediyor.

Arka Sokaklarda mutluluk tablosu

Dizinin takipçileri, Mesut ve Selin’in Ayşecan ve Tunç ile birlikte kurduğu aileyi ve Ayşecan’ın tatlılığını “Arka Sokaklar’ın kalbi” olarak nitelendiriyor. Sanal medyada “Gerçek mutluluk bu! Aman nazar değmesin” yorumları yapılıyor.

EKRANDA AİLE SICAKLIĞI

D Media imzalı Arka Sokaklar, Türkiye’nin gerçeklerini senaryoya ustalıkla yansıtırken, aynı zamanda ekranda umut, sevgi ve aile sıcaklığını izleyiciyle buluşturarak reytinglerde zirveyi zorluyor.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
