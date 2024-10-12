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Arka Sokaklar'da kaybolan çocuklar aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar Özel Bölüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 13:58

19 yıldır ekranda olan polisiye dizi Arka Sokaklar, bu kez gündemden hiç düşmeyen kaybolan çocuklar sorununu konu edindi. Dizinin son bölümü için su altı arama kurtarma timi ve hassas burun köpeklerler kullanıldı.

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VATANI KORUMAK ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR

Arka Sokaklar, Türkiye’ye ayna tutmaya devam ediyor. Dizinin 18 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Rıza Baba’nın ağzından Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.” sözlerine yer veriliyor. Yemyeşil bir köyün görüntülerinin ardından Rıza Baba, basın mensuplarına açıklama yapıyor.

Arka Sokaklarda kaybolan çocuklar aranıyor

O MEZAR KİMİN MEZARI?

Arama kurtarma ekipleri ve üstü çiçeklerle bezenmiş bir mezar görselinin yer aldığı fragmanda Rıza Baba’nın “En sonunda da unutacağız Leyla gibi, Narin gibi, Fidan gibi, Gülistan gibi... Ama soru hala cevaplanmamış olacak. Katil Kim? Bana ‘Katil kim?’ diye sormayın. Çünkü onu biz hariç herkes biliyor.” sözleri dikkat çekiyor.

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Meçhul mezarın hangi çocuğa ait olduğu ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Arka Sokaklarda kaybolan çocuklar aranıyor

ETKİLEYİCİ PRODÜKSİYON

Arka Sokaklar, etkileyici prodüksiyonuyla her hafta izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Gerçekçi olay örgüsü ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle göz dolduran dizinin yeni bölümü, bu kez çok daha büyük bir yapım ekibi ve geniş lojistik altyapıyla hazırlandı.

Arka Sokaklarda kaybolan çocuklar aranıyor

ÖZEL BÖLÜME, ÖZEL ÇEKİM

Arka Sokaklar’ın yayınlanacak olan 686’ncı bölümü için itinalı ve hummalı bir çalışmaya imza atıldı. Dizinin çekimleri İstanbul dışında hikâyeye uygun bir köyde çekildi. Dizinin ekrana gelen özel bölümünün arama kurtarma sahnelerinde; 3 jandarma aracı olmak üzere altı adet kurtarma aracı, 30 kişilik JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timi, su altı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra; çeşitli iş makinaları da kullanıldı.

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Arka Sokaklarda kaybolan çocuklar aranıyor

RIZA BABA’NIN DEDİĞİ GİBİ: BU İŞ EKİP İŞİ

Bu dev prodüksiyon sadece teknik ekipmanla sınırlı kalmadı; alanında uzman profesyonel ekiplerin yanı sıra yerel ekiplerle de iş birliği yapılarak çekimler tamamlandı. Tüm bu titiz çalışmalar, Arka Sokaklar’ın 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde izleyici ile buluşacak.

Arka Sokaklarda kaybolan çocuklar aranıyor

SU ALTI ÇEKİMLERİ

Özellikle su altı sahneleri ve eğitimli arama kurtarma köpekleriyle icra edilen sahneler dikkat çekti. Bu dev prodüksiyon sadece teknik ekipmanla sınırlı kalmadı. Alanında uzman profesyonel ekiplerin yanı sıra yerel ekiplerle de iş birliği yapıldı.

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Arka Sokaklarda kaybolan çocuklar aranıyor

EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Arka Sokaklarda kaybolan çocuklar aranıyor

HER CUMA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

 

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