Arka Sokaklar'da heyecan dorukta... Hüsnü'nün en zor sınavı!

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Ceyhun'un ölümünün ardından ona çarpan kişinin Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin olduğunun ortaya çıktığı tanıtımıyla heyecan yaratan dizideki olaylar, akıllara Eylem Tok-Timur Cihantimur olayını getirdi. Hüsnü'nün, oğlunu kurtarmaya çalışırken Serdar tarafından oğlu ve kızı ile tehdit edildiği tanıtım sonrası izleyiciler, dizideki olayların Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden vaka ile olan benzerliğine dikkat çekti.

HÜSNÜ'NÜN EN ZORLU SINAVI

Ekran yolculuğunda 19'uncu sezonun içinde olan Arka Sokaklar, her bölümüyle heyecan ve gündem yaratmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü, yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan Hüsnü Başkomiser'in sınavına sahne olacak. Oğlunun karıştığı kazanın ardından Hüsnü Çoban, onu koruyabilmek için kendisini bir yol ayrımında bulacak. Sosyal medyada gündem olan Arka Sokaklar'da ayrıca, "Hüsnü'nün peşine düşen Mesut ve ekip tuzağa kanıp bombanın kurbanı olacak mı?", "Silahı kafasına dayayan Hüsnü, oğlu için canından vazgeçecek mi?" soruları da yeni bölümde yanıt bulacak.

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Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.