Arka Sokaklar'da ev hali romantizmi

MESUT AŞKINI FISILDADI

Heyecan ve aksiyon dolu bölümüyle ekrana gelecek Arka Sokaklar’ın ön izlemesinde evde birlikte yemek hazırlayan ikili, minik bebekleri Ayşecan’ın huzurla uyuduğu anlarda birbirlerine vakit ayırarak gerçek bir aile ortamı sundu. Baş başa kalan çift, izleyenlere "aile olmak" duygusunu derinden hissettirdi.



Sahnenin en çok konuşulan anı ise Mesut’un Selin’e aşkını fısıldadığı duygu dolu dakikalar oldu. Dizinin yeni bölümünden gelen bu ön izleme, izleyiciler tarafından "iç ısıtan sahne", "işte gerçek aşk ve aile" gibi yorumlarla beğeni topladı.

