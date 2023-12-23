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Arka Sokaklar’da erken yılbaşı coşkusu...

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Arka Sokaklar 2024#Kanal D
Arka Sokaklar’da erken yılbaşı coşkusu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 12:35

Rıza Baba ve ekibi yeni yıla Kibariye ile giriyor...

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Kanal D, yılbaşına özel eğlenceli yapımlarını izleyicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar’ın Yılbaşı Özel Bölümü’ne ünlü sanatçı Kibariye konuk oluyor. Rıza Baba ve ekibinin Kibariye şarkıları ile yeni yıla gireceği bölümde izleyicilere müzik ziyafeti yaşatılacak.

Arka Sokaklar’da erken yılbaşı coşkusu...

"Türkiye’nin Kanalı" Kanal D, yılbaşı kutlamalarına bu sene erken başlıyor. Her cuma yeni bölümleri ile ekrana gelen Arka Sokaklar, 2023 yılının son haftasında 28 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de “Yılbaşı Özel Bölümü” ile ekrana geliyor.

Arka Sokaklar’da erken yılbaşı coşkusu...

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Arka Sokaklar yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana gelmeye devam edecek.

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#Arka Sokaklar#Arka Sokaklar 2024#Kanal D

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