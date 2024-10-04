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Arka Sokaklar'da ekip karıştı

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#Arka Sokaklar#Kanal D#19.Sezon
Arka Sokaklarda ekip karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 08:34

Aksiyon dolu olayların, samimi bir hikayeyle harmanlandığı polisiye dizi ‘Arka Sokaklar’a ekip içerisinde yaşanan bir uyuşmazlık damga vuracak. Dizinin yeni bölümünde Candan müdür ile Mesut karşı karşıya gelecek. Cuma günü ekrana gelecek bölümün tanıtım filmlerinde Mesut’un “Atını vuracaksan kendin vuracaksın baba” sözleri ile Candan müdürün “Korkarım yolun sonu baba. Mesut ile bu iş olmayacak.” çıkışı dikkat çekti. Bakalım Rıza Baba ekip içindeki sorunu çözebilecek mi?

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İPLER KOPMAK ÜZERE

Bünyesine kattığı pek çok yenilikle 19. sezonuna “Merhaba” diyen Arka Sokaklar, yeni bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelecek. Dizinin 684’üncü bölümünden iki yeni tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Ekibin bir inşaat şirketini araştırdığı fragmanlarda Candan müdür ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut’un Rıza Baba’ya “Atını vuracaksan kendin vuracaksın baba, başkasına vurdurma” sözleri merak uyandırdı.

Arka Sokaklarda ekip karıştı

“EĞER GÖREV SIRASINDA ÖLECEKSEM”

Emniyet Müdürü Candan’ın “Korkarım yolun sonu Baba. Mesut’la bu iş olmayacak.” sözlerine karşın Rıza Baba’nın “Eğer görev sırasında birinin yanında öleceksem o birisi Mesut olsun isterim.” çıkışı, olaya Rıza Baba’nın el attığının sinyalini verdi. Mesut Komiser ve müdür Candan’ın arasındaki gerginliğin ne şekilde sonuçlanacağı ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

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Arka Sokaklarda ekip karıştı

EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Arka Sokaklarda ekip karıştı

 HER CUMA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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#Arka Sokaklar#Kanal D#19.Sezon

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