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Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar’da düğün var

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Arka Sokaklar’da düğün var
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Kanal D’nin yıllara meydan okuyan dizisi “Arka Sokaklar”da bu hafta düğün heyecanı var.

İZLEYİCİLER
BU ANI BEKLİYORDU
Kanal D’nin 15 sezondur ilgiyle izlenen fenomen dizi “Arka Sokaklar”, yarın akşam saat 20.00’de 559’uncu bölümüyle ekranda olacak. Bu bölümde izleyicilerin uzun zamandır beklediği bir gelişme yaşanacak.

AKSİYON YİNE
PEŞLERİNDE
Oya Okar’ın canlandırdığı ‘Selin’ ile Şevket Çoruh’un hayat verdiği ‘Mesut’ nihayet nikâh masasına oturacak. Düğünde tüm ekip şıklıklarıyla göz kamaştıracak. Ancak Mesut ve Selin’in mutluluğa adım attıkları o anlarda aksiyon yine ekibin peşini bırakmayacak!

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