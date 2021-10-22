‘Arka Sokaklar’da 600’üncü bölüm heyecanı

Haberin Devamı

Orhan Oğuz / Yönetmen

GERÇEKTEN ŞAŞIRTICI

600 bölüm kanalımıza, bizim şirketimize, oyuncularımıza, ekibimize, hayırlı olsun diyelim. Dile kolay 600 bölüm şaşırtıcı gerçekten.

Zafer Ergin

1000’E DOĞRU GİDİYORUZ

İyi bir iş yapıyoruz, keyfini çıkarıyoruz hep beraber. 1000’e doğru gidiyoruz. Hepimiz için tabii 600 bölüm hep beraber aynı güçte, aynı seyirci kitlesiyle hatta artan seyirci kitlesiyle beraber olmak büyük keyif. Proje için ilk görüşmemizde Türker İnanoğlu “Biraz uzun soluklu bir şey yapacağım, 150 bölüm. Sakın sağa sola bakma” demişti.

Ben de aklımdan Şevket (Çoruh) gibi “Ya nerede 150 bölüm” demiştim. Ama onun öngörüsü, ekibimizin beraberliği, birbirine yardım edici şekilde çalışması... Şimdiye kadar beraber çalıştığımız arkadaşların, bizden ayrılanların emeğine sağlık. Herkesin katkısı büyük dizimize.

Haberin Devamı

Şevket Çoruh

TÜRKER ABİ’NİN ÖNGÖRÜLERİ DOĞRUYMUŞ

Türker İnanoğlu, en başında uzun soluklu bir iş yaptığını söylemişti. Bu onun inanılmaz öngörüsü oldu. İlk konuştuğumuz gün 2006’da inandırıcı gelmemişti ama öngörüleri doğruymuş Türker Abi’nin. Bu büyük bir birliktelik.

600 bölüm, 16 sene, 16 sezon bir dizinin devam etmesi... Tabii biraz şansı da var. İnşallah Türk televizyonlarında diğer iş yapan tüm emekçi kardeşlerimizin projeleri de böyle uzun seneler devam eder temennisinde bulunalım.

Ekip olarak 600 bölüm yan yanayız, bu da bizim için çok önemli. Ben akrabalarımdan çok iş arkadaşlarımı görüyorum. Çünkü haftanın 6 -7 günü hemen hemen buradayız. 600 bölümde bizim için birçok hatıra var.

Özgür Ozan

BU DİZİ TÜRKİYE’NİN HAFIZASI GİBİ

Emeği çok geçen arkadaşlarımız var. Yeni gelenler, gidenler, katılanlar... Hepsinin de emeği çok büyük. “Arka Sokaklar” hep gündemi yakalayan bir iş oldu. Başarısında bunun da etkili olduğunu düşünüyorum.

“Arka Sokaklar” 2006’dan bu yana Türkiye’nin hafızası gibi. Türkiye’de ne yaşandıysa açın 2006’dan bu yana seyredebilirsiniz ülkede neler olduğunu.

Mesela maskeli dizi çektik biz. Bunun yanı sıra gündemde olan her şeye parmak basıp olumsuzlukları bizim nezdimizde birazcık daha duyarlı hale getirmeye çalıştık. Başarı sadece bizim değil seyircimizin de.

Seyircimiz de 600 bölüm bizi terk etmeden izledi. Buna layık olmaya çalışıyoruz.

Oya Okar

Haberin Devamı

DOĞRU KİŞİLER BİR ARAYA GELMİŞ

Ben 600’ünde de yoktum, üçte birinden fazlasında varım. 378 galiba benim geldiğim bölüm. Yaklaşık 222 bölüm yapıyor. Sayın Türker İnanoğlu, doğru kişileri bir araya getirmiş. Hem senaryo, hem ekip, hem yönetmen, hem kamera arkası bir arada, bir maya tutmuş gibi denk gelmiş. İyi ki de gelmiş ki biz de bir noktasında bunun bir parçası olmuşuz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Ozan Çobanoğlu

BÜYÜK USTALARLA ÇALIŞIYORUZ

İçinde yer aldığımız işten dolayı gurur duyuyoruz. Düşünün belki de bir daha hiç böyle bir iş olmayacak, Türkiye’de bundan sonra biz bu iş ile anılacağız.

Ne güzel bir şey, bir oyuncu olarak. Kariyerimiz adına belki bir yerlerde yazıldığında, bir kitap çıktığında isimlerimiz olacak. İzleyicilerimiz sağ olsunlar, binlerce yorum olunca, hepsini okumaya çalışıyoruz tabii ama genelde güzel şeyler. Biz de daha da iyisini yapmak istiyoruz her zaman. 16 yıl böyle geçti.

Bundan sonra da kaç yıl gidecek bilmiyorum ama biz daha iyisini yapmak için çalışacağız. Türk seyircisini doğru okumak çok büyük tecrübe gerektiren bir şey. Bu tecrübe de Türker İnanoğlu’nda var. Tabii ki yönetmenimiz Orhan Oğuz’da da var. Çok büyük ustalarla çalışıyoruz. Abilerimiz çok iyi oyuncu, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ederiz.

Haberin Devamı

İlker İnanoğlu

BÜYÜK BİR BAŞARI

600 bölüm büyük bir başarı. Erler Film adına ve oyuncular adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkesin başarısı ayrı. Yazarların başarısı var, oyuncuların başarısı var, yapım şirketinin başarısı var... Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Tunç Oğuz

KEYİFLİ VE ÖĞRETİCİ BİR SET

Benim için abilerimle, iş arkadaşlarımla burada 9 sene çalışmak büyük bir onur. Çok eğleniyorum sette. Burası oldukça keyifli ve öğretici bir yer benim için. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için izleyicilerimize teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Deniz Çatalbaş

HEM OKUL HEM DE AİLE ORTAMI GİBİ

Ben hâlâ ilk günkü gibi sahnelerimde çok heyecanlanıyorum. Çok büyük isimlerle bir aradayım ve onlarla birlikte büyüdüm. Buraya geldiğimde herkes gerçekten aile gibi yaklaştı ve hâlâ öyle hissediyorum. Bir eksiğim olduğunda, farklı bir durum yaşandığında çok rahatça söyleyebiliyorlar ve ben de sorabiliyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Kendimi biraz okulda, biraz da aile ortamında hissediyorum.

Ela Yörüklü

EŞİ BENZERİ YOK

600 bölüm, dile kolay. Gerçekten inanılmaz bir zaman, emek, çok büyük bir başarı. Eşi benzeri kolay kolay tekrarlanamayacak bir şey. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Benim 78’inci bölümüm bitti, 80’i buldu. Ekibe dahil olduğumuz, böyle başarılı insanlarla çalıştığımız için çok gururluyuz, çok güzel bir his.

Oğuz Peçe

Haberin Devamı

ÇOK SICAK KARŞILANDIM

Böyle bir ekibe sonradan dahil olurken bir taraftan ilk başta “Acaba adapte olabilecek miyiz” dedim. Ama daha sonrasında o kadar aile gibi, o kadar rahat, o kadar sıcak karşıladılar ki bizi, hiç böyle bir düşünceye gerek yokmuş, bunu fark ettik. Hepsi ustamız, hepsinden çok şey öğreneceğiz. Bu anlamda çok şanslıyız. Bizim için bir taraftan da okul burası. Çok ayrı bir gurur.

Yiğitcan Ergin

BURANIN BAŞKA BİR DİNAMİĞİ VAR

Ben yaklaşık 80 bölümdür buradayım. Bence insan 600 derken çok kolay söylüyor ama burada 15 sene çok ciddi bir emek var. Buranın başka bir dinamiği, başka bir dostluğu ve samimiyeti var. Bu da seyirciye geçiyor. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. İnşallah sağlıkla, huzurla daha uzun süre çalışırız. Bütün seyircilerimize sonsuz sevgilerimizi ve saygılarımızı yolluyoruz.