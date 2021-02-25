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Televizyon
Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar’a üç yeni isim

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Arka Sokaklar’a üç yeni isim
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Kanal D’nin, yapımını Erler Film yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizisi Arka Sokaklar’a üç yeni isim daha katıldı.

Dizinin bu Cuma (26 Şubat) ekrana gelecek olan 579’uncu bölümünde Emre Fakıoğlu ve Şekip Taşpınar izleyicisi karşısına çıkacak. Genç oyuncu Emre Fakıoğlu, Halis karakterine, Şekip Taşpınar ise Medar karakterine hayat verecek.
Ünlü oyuncu Neriman Uğur ise Nevbahar Pamiroğlu karakteriyle 581’inci bölümde misafir oyuncu olarak diziye dahil olacak.

Arka Sokaklar’a üç yeni isim

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...

 

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