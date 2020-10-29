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Televizyon
Haber Giriş: 29.10.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu

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Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar”, 15’inci sezonuyla her Cuma akşamı ekrana gelmeye devam ediyor.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin, kadrosuna üç yeni oyuncu daha katıldı.
Sevi Demirçivi, Emre Törün ve Rabia Kaya’nın izleyici karşısına çıkacağı 563’üncü bölüm, 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

Arka Sokaklara 3 yeni oyuncu


Dizide, Sevi Demirçivi amir Ümit karakterine, Emre Törün Civan karakterine, Rabia Kaya ise Nuray Yıldız karakterine hayat verecek.
Arka Sokaklara 3 yeni oyuncu


Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...
Arka Sokaklara 3 yeni oyuncu


 

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