Arka Sokaklar zirvede

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Kanal D’nin, 16 sezondur yayınlanan fenomen dizisi Arka Sokaklar önceki akşam 602.bölümü ile ekrana geldi. Her Cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyicisi ile buluşan dizi yayınlanan 602.bölümü ile de zirvede yer aldı.



Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6,65 reyting ve yüzde 17,83 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.



Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...