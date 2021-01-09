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Televizyon
Haber Giriş: 09.01.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

“Arka Sokaklar” zirvede

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“Arka Sokaklar” zirvede
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan “Arka Sokaklar” cuma akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

 Arka Sokaklar’ın ekrana gelen 572. bölümü tüm kişilerde 8.54 reyting 17.55 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

 Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...

 

 

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