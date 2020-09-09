Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon tarihi belli oldu. Kadrosuna yeni isimler dahil eden Arka Sokaklar 15. Sezonuyla macerasına kaldığı yerden devam edecek. Kanal D’nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni ekrana gelecek 557’nci bölüm çekimleri hızla devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan "Arka Sokaklar", 15. sezona merhaba diyor. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 15. Sezonu ile 18 Eylül Cuma 20.00'da Kanal D’de…
ÜÇ YENİ OYUNCU
Gizem Terzi, ekibe polis Sinem olarak katılacak. Perihan Ünlücan ise tuttuğunu koparan avukat Başak karakterine hayat verecek. Hakan Uygun’sa ekibe zorluk çıkaracak olan uluslararası bir çetenin reisi olarak izleyici karşısına çıkacak.
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