Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan "Arka Sokaklar", 15. sezona merhaba diyor. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 15. Sezonu ile 18 Eylül Cuma 20.00'da Kanal D’de…



ÜÇ YENİ OYUNCU



Gizem Terzi, ekibe polis Sinem olarak katılacak. Perihan Ünlücan ise tuttuğunu koparan avukat Başak karakterine hayat verecek. Hakan Uygun’sa ekibe zorluk çıkaracak olan uluslararası bir çetenin reisi olarak izleyici karşısına çıkacak.