Arka Sokaklar yeni bölümde Tunç ölüyor mu? Arka Sokaklar 562. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve 15 sezondur izleyenleri televizyon başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın yayınlanan 562. bölüm fragmanında, Tunç'un cezaevinde yaralanması ve hastaneye kaldırılması akıllara, 'Tunç ölecek mi?' sorusunu getirdi. Nefes kesen yeni bölüyle Arka Sokaklar 23 Ekim Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte, Arka Sokaklar 562. bölüm 2. fragmanı ve bu hafta yeni bölümde yaşanacakların özeti.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 23 Ekim Cuma akşamı 562. bölüm ile diziseverlerle buluşacak. Tunç'un cezaevine düştüğü Arka Sokaklar'ın son bölümünde Mesut'un oğlu için yaptıkları ekranlara gelmişti. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında, Tunç'un koğuşundan aradığı Mesut'un yapacakları izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı...
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Özcan, Mesut'tan almak istediği intikamı oğlu ile halletmek ister. Bu yüzden kara planını harekete geçirir. Tunç'un koğuşundan aradığı Mesut, oğlunu kurtarabilmek için hızlı hareket eder. Cezaevine ulaştığında gördüğü manzara kendisini yıkar. Oğlu ölümle pençeleşmektedir. Tunç hemen hastaneye kaldırılır. Mesut'un tek dileği vardır; o da, oğlu Tunç'un yaşamasıdır. Özcan ikinci plandadır. Tunç yaşayacak mı? Özcan, Mesut'tan intikamını alabildi mi? Mesut-Özcan arasındaki zıtlaşma nasıl bitecek?
Özcan, Tunç'u kullanarak Mesut'u içeriden kullanmak ister. Büyük bir uyuşturucu sevkiyatı öncesi Mesut'u kullanması onun için elzem bir durumdur. Ekip, bu sevkiyatı zamanında öğrenir; fakat, operasyon zamanı adamları ellerinden kaçırır. Ekip, yakaladıkları adamı sorguladıklarında bir polisten yardım aldıklarını söyler. Bu kişi içlerinden birisi mi, yoksa operasyona katılan diğer polislerden mi? Bilemedikleri durum karşısında şaşkındırlar. Köstebek Mesut mu? Yoksa, adamın para teklif ettiği Cemal mi? Bu arada Mesut, Tunç'u Özcan'ın elinden sağ salim kurtarabilecek mi?
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