Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında gündem Selin

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Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacağı merak konusu oluyor.. Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?

Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?

Mesut, Erdal’ı gözaltına alır. Erdal sorguya alınır; ancak, serbest bırakılır. Selin, Mesut’un işine karışmasından dolayı sinirlenir. Harun isimli bir adam, yoksul mahalledeki bir çocuğu kaçırır. Ekibimiz daha önce kaçırılan Erkan’dan bilgi almaya gider; ancak, Erkan’ın olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur ve konuşmaya yanaşmaz. Mesut’un memleketine yolladığı Burhan’ın kızı, İstanbul’a kaçmıştır. Burhan, Mesut’tan yardım ister. Mesutlar, kızı bulur; ancak, Buse kendisine karışmamalarını söyler.

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Nesrin, Hakan ve Aylin’i barıştırmaya çalışır; ama, Hakan pek oralı olmaz. Sinem’in serbest kalması için Hakan şikayetini geri çeker. Sinem durumdan umutlanır ve serbest kalınca Hakan’ın evine gider. Hüsnü evlenme işlemlerini hızlandırır. Gonca eşyalarını Hüsnü’nün evine taşır. Erdal, Selin’in silahını alıp kaçmıştır ve bir suça karışması an meselesidir. Selin’in başının belaya girmesi an meselesidir.