Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Arka Sokaklar 565. bölüm fragmanında Rıza Baba'nın evine kundaklama!

Arka Sokaklar 565. bölümüyle 13 Kasım Cuma akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşacak. 15 sezondur macerasına devam eden Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında terör örgütünün üst düzey yöneticisi Servan'ın, kendilerine başarılı operasyonlar düzenleyen ekibi hedef alması bu hafta izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanından görüntüler...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 565. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Terör örgütünün üst düzey yöneticisi Servan, kendilerine başarılı operasyonlar düzenleyen ekibimizi hedefine alıyor!

Rıza Baba ve ekibi, terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan ve kız kardeşi yüzünden zor anlar yaşarlar. Örgüte karşı yaptıkları operasyonlarda başarı sağladıkça hedef haline gelirler. Örgütün üst düzey sorumlusu Servan, bu operasyonlara karşı sert hamleler yapar. Cemal ve Ümit Amiri, mekan çıkışında kıstırmayı başaran Servan onları yaylım ateşine tutar. Bu saldırıda Ümit Amir yaralanır. Servan'ın eylemleri bununla da bitmez. Ekibin tepe ismi olan Rıza Babanın evini kundaklayarak içeridekileri ölümle yüz yüze getirir.

Bu sırada Tunç'un yaşadığı travma en üst düzeye çıkmıştır. Paronayası giderek artmıştır. Psikolojik olarak bitme noktasına gelen Tunç, yatak kıyafetleri ile kafasında kurduğu adamlardan İstanbul sokaklarına kaçmıştır. Onu bu halde bulan polisler hemen gözaltına alırlar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Civan, kız kardeşine karşılık Rıza Babayı serbest bırakacağını söyler. Ekip, Ümit Amirin bu takas olayına yanaşmaması yüzünden Bahar'ı giydirerek gizli bir operasyon düzenler. Takas zamanı geldiğinde örgüt elemanları işin düzmece olduğunu anlarlar. Bahar'ı yaylım ateşe alan adamlar oradan kaçarlar. Bahar, aldığı mermilerle yere yığılır. Civan, kendilerini kandıran ekipten intikam almak için mayın düzeneği ile tuzak kurar. Ali bu mayına basar. İçinde bulunduğu minibüs havaya uçar. Engin Müdür, yaşanan bu talihsizliklerden sonra Civan'ın teklifini kabul eder. Takas için Civan'ın kardeşi Nuray'ı buluşma alanına getirirler. Rıza Baba terör örgütüyle anlaşma yaptıkları için Engin Müdür ve ekibini fırçalar. Takas olayı sırasında ise, keskin nişancının silahı Rıza Babanın üzerindedir.