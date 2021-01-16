Arka Sokaklar son bölüme Bahar'ın yaralanması damga vurdu! İşte Arka Sokaklar 574. yeni bölüm fragmanından görüntüler

Arka Sokaklar 574. yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde bu hafta Selin ve Bahar'ın başında gelenler heyecanlı anlardan oldu. Yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise uyuşturucu hap verilen Bahar'ın yaralı şekilde bulunması merak uyandırdı. Arka Sokaklar son bölümü kesintisi olarak full HD izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 574. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Bahar'ın başına gelen kötü olaydan dolayı yıkılmış bir haldedir!

Ekibe, jandarmadan bir telefon gelir. Hüsnü, duydukları karşısında büyük şok yaşar. Bahar, yarı ölü bir şekilde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştır. Bahar'ın durumunu öğrenen Arif, Ankara'dan acilen İstanbul'a gelir ve olayda suçu olduğunu düşündüğü Hakan'a saldırır. Arif'in elinden Hakan'ı Rıza Baba ve ekip arkadaşları zor alır. Hakan ise, büyük üzüntü yaşamaktadır.

Bu sırada Selin, duygusal geçişler yaşamaktadır. Sırtında oluşan komplikasyonların acısını azaltmak için verilen ilaçlar yüzünden kendisini kontrol etmekte zorlanır. Böyle bir anda Mesut ile tartışır. Mesut, alttan almaya çalışsa da, Selin'in kendisi hakkında söylediklerinde doğruluk payı vardır. Mesut, Selin'i bu durumdan nasıl kurtaracağını düşünmeye başlar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bıçaklanan Selin acilen hastaneye kaldırılır ve ameliyata alınır. Durumu öğrenen ekip arkadaşları -özellikle de Mesut- yıkılır. Selin, ameliyat olduğu sırada Mesut ve ekip onu bıçaklayan kişinin peşine düşer. Yeri öğrenilen adam kıskıvrak yakalanır. Ameliyattan çıkan Selin'i ise, kötü bir durum beklemektedir. Ameliyat sonrası ciğerinde oluşan komplikasyon ciddidir. Ağır uyuşturucu barındıran ağrı kesicilerle hayatına bir süre devam etmesi gerekmektedir. Bu durum Mesut'u endişelendirir; çünkü, ağrı kesiciler Selin'i uyuşturucuya bağımlı hale getirebilmektedir.