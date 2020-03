Arka Sokaklar son bölüm tek parça ve kesintisiz izle.. İşte son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar son bölümde; Nedim, Fatih’i karşısına almıştır. Karısını ve çocuğunu öldüren adama her an her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir anda Aslı gelir ve Fatih’i öldürür. Kadri’nin has adamı Şefik, Nedim’i ortadan kaldırtmak için tetikçi Efkan’ı görevlendirir. Nedim’in evine silahlı saldırı olur. Ekip kimin saldırdığını araştırmaktadır. Ekip çok katlı bir apartmana baskına gider. Her katta karşılarına farklı bir olay çıkar. Tetikçi Efkan’a ulaşıldığı zaman da kargaşa bir ortam olur ve bir kadın ölür. Suçsuz kadının Ali tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Savcı Fahri incelemeye gelir ve cinayetten Ali suçlu bulunur

Hüsnü’nün eski komşusu Hamiyet, boşanıp mahalleye geri dönmüştür. Gözünü Hüsnü’ye dikmiştir; ama, adamdan yüz bulamaz. Hamiyet bütün şartları zorlar ve evine hırsız gelmesinden şüpheli olduğunu söyleyip Hüsnü’yü eve çağırır. Hüsnü kadının kendisine asıldığından emin olur. Hamiyet’in eski eşi başına bela olmaktadır. Emniyetten koruma ister. Hamiyeti koruma görevi Hüsnü’ye verilir, emniyette durum komedisi yaşanır. Hamiyet adama Hüsnü’nün kendini koruduğundan bahsedince eski eş Hüsnü’ye de musallat olur.

Pınar bileğine bir dövme yaptırıp eve gelir. “Ali’m” yazdırmıştır. Ali bu jest karşısında mutlu olmuş gibi davranır; ancak, Pınar aynısını kendisinden de beklemektedir. Ali birkaç bahane sunar ama Pınar bir türlü ikna olmaz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM