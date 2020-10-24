MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriArka Sokaklar son bölüm tek parça ve kesintisiz izle - Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
GeriTelevizyon Arka Sokaklar son bölüm tek parça ve kesintisiz izle - Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 24.10.2020 - 01:28 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar son bölüm tek parça ve kesintisiz izle - Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arka Sokaklar son bölüm tek parça ve kesintisiz izle - Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Abone Olgoogle-news

Arka Sokaklar 562. bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D'nin uzun soluklu ve sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 23 Ekim tarihli son bölümünde, Tunç'un histeri krizine girmesi ve çaresiz kalan Mesut'un oğlunu kurtarmak için onu bıçaklaması damga vurdu. Zeliha'nın çalıştığı gazetenin taşlı sopalı kişiler tarafından basılması ise heyecanlı anlara sahne oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler, Arka Sokaklar son bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Arka Sokaklar 562. son bölüm tam ve kesintisiz izleme linki ve yeni bölüm fragmanından görüntüler.

Arka Sokaklar 562. bölümüyle 23 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Dizinin son bölümünde oğlunu Özcan ve adamlarından korumak isteyen Mesut'un kurduğu ölümcül plan çarpıcı anlara sahne oldu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanında ise ekibin Mesut'un peşine düşmesi dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 562. Bölümde Mesut, oğlu Tunç'u baş düşmanı Özcan'dan kurtarabilmek için şaşırtan bir harekette bulunuyor!

Özcan'ın, Tunç'a tacizleri devam etmektedir. Tunç ölüm korkusuyla sinir krizi geçirir. Revire kaldırılan Tunç, doktor tarafından bir sürede olsa korunma altına alınır. Bu sırada Mesut ve ekip, Özcan'ın dışarıda iş yapan adamı Coşkun'un peşine düşer. Ekip, bir muhbir tarafından verilen bilgi ışığında Özcan'ın, Mesut ve Coşkun sayesinde İstanbul'a soktuğu uyuşturucuları ele geçirmeyi başarır.

Bu sırada içlerinde köstebek olduğunu öğrenen ekip ise, büyük şaşkınlık yaşar. Köstebek arayışı ve Özcan'ın yeni suçlarını ispat çabası ekibi çıkmaza sokar. Burada devreye Mesut girer. Özcan ile illegal yollardan mücadele edileceğini çok iyi bilen Mesut, adım adım hamlelerini yapmaya başlar. Bu hamlelerine de oğlu Tunç ile başlar. Tunç'u ölümden kurtarabilmek için zor bir karar verir ve son çare olarak bu kararını işleme koyar.

ARKA SOKAKLAR 563. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Arka Sokaklar 563. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Mesut’u kurtarmaya gidiyor!

Tunç’u da alıp kaçan Mesut her yerde aranmaktadır. Ekip de Mesut’un peşindedir. Ancak Mesut her şeyi göze almış sadece Tunç’u kurtarmaya odaklanmıştır.
Mesut kritik bir durumun ortasında kalmışken, arkadaşları imdadına yetişir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle