Arka Sokaklar son bölüm tam ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar 567. yeni bölüm fragmanında Bahar ekipten ayrılıyor

Arka Sokaklar 566. bölümü ile 20 Kasım Cuma akşamı sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı gelişmeler sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 567. yeni bölüm fragmanında Engin Müdürün nişanlanması ve Bahar'ın ekipten ayrılmak istemesi çarpıcı gelişmelerin ipuçlarını verdi. İşte, Arka Sokaklar son bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 566. Bölümde ekip, Rıza Babanın aldığı kararla şaşkına dönüyor!

Servan, başarılı operasyonlardan sorumlu tuttuğu Rıza Baba ve ekibinden intikam almak için gaddarca bir yola girer. Rıza Baba ailesi ile uykudayken evlerini kundaklar ve yanan evden çıkmalarını önlemek için de dışarıda pusu kurarlar. Çıkmaya yeltendikleri sırada onlara ateş ederek eve tekrar girmelerine neden olurlar. Rıza Baba ve ailesi ekibin gelmesiyle bu cehennem ortamından kurtulmayı başarırlar; fakat, eşi Ayla dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Durumu ciddidir.

Ekip, hemen Servan ve örgütünün peşine düşer. Servan, durmak bilmiyordur. Para ihtiyacını karşılamak için zengin bir adamın küçük kızını kaçırır. Adam, Rıza Babayı tanıdığından dolayı ondan yardım ister. İşin ucunda Servan'ın olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden olaya dahil olurlar. İstenilen para toplandıktan sonra buluşma yerinde ekibimiz yerini alır. Parayı almaya Servan yerine adamları gelir. Küçük çocuk da yoktur yanlarında. Adamları takip eden ekibimiz Servan'a ulaşır ve aralarında bir kovalamaca başlar. Servan'ın içinde bulunduğu araba şarampole yuvarlanarak infilak eder. Servan'ın ölüp, ölmediği ise çıkacak olan adli tıp raporundadır.

Rıza Baba yaşanan bu olaydan sonra bir karar alır. Bu kararını da ekibimize sesli mesajla iletir. Mesajı dinleyen ekip büyük şaşkınlık yaşar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Arka Sokaklar 567. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, meslekten ayrılmayı düşünen Rıza Babayı fikrinden vaz geçirmeye çalışıyor!

Ekip, Engin Müdür eşliğinde Rıza Babayı yeni yaşamında ziyarete gider. Onu tekrar mesleğe döndürmek için uğraşı halindedirler. Rıza Baba ise, meslekten kopmadığını onlara söyleyerek çocukları gibi gördüğü ekibin her zaman yanında olacağını hissettirir. Bu durum Engin Müdürün nişan merasiminde net olarak görülür. Rıza Baba, Engin Müdür ve Başak'ı ilk adımlarında yalnız bırakmaz ve nişan yüzüklerinin kurdelesini keser.

Bir mutluluk da Hüsnülerin evinde yaşanır. Esra babası ile birlikte tanışma yemeği için Çoban Ailesinin evindedir. Kayınbabasının yeni torun istemesi Hüsnü ve Çoban Ailesini şaşkın bırakır.

Mutlu haberlerin yanında ekibi mutsuz eden bir hadise yaşanır. Bahar, Hakan ile yaşadığı sıkıntılı durumlar yüzünden ekipten ayrılmak için dilekçe verir. Bu kararı Hakan'ı çok sinirlendirse de Bahar kararında nettir.