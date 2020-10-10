Arka Sokaklar son bölüm tam ve kesintisiz izle - Arka Sokaklar 561. bölüm fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar 560. bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarına geldi. Mesut'un oğlu için ekibi zora düşürdüğü son bölümde, Özcan'ın kirli hesaplar yapması çarpıcı gelişmelerden oldu. Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Tunç ve Ali'nin akıbeti merak dolu anlara neden oldu. İşte, Arka Sokaklar 560. bölümün tamamı ve yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tunç, Elifi kurtarmak için kızın babası Kazım ile yaptığı boğuşma sırasında patlayan silah yüzünden kötü bir durumun içine düşer. Vurulan Kazım hastanede hayatını kaybeder. Görgü tanığının olmaması yüzünden Tunç, bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu olarak yargılanacaktır. Mesut ve ekibimiz bu karar ile büyük üzüntü yaşarlar. Mesut oğlunu kendi elleriyle cezaevine götürür. Bu sırada Özcan, bilendiği Mesut'un oğlunun cezaevine düştüğünü öğrenince bir plan yapar.

Dışarıdaki adamını kullanarak Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. Mesut ve Selin, Tunç'u görmek için geldikleri cezaevinde nakledildiğini öğrenirler. Araştırmaları sonucu nakledilen cezaevinin Özcan'ın yattığı yer olduğunu öğrenirler. İşin içinde Özcan'ın parmağı olduğuna yüzde yüz emin olan Mesut ve Selin, Tunç'un başına kötü bir şey gelmemesi için yeni cezaevine doğru yola çıkarlar. Özcan, zaferinin tadını çıkartırcasına Tunç'un koğuşuna girer. Tunç tanımadığı Özcan'ın kirli hesaplarını bilmemektedir ve başı büyük derttedir.

ARKA SOKAKLAR 561. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Arka Sokaklar 561. Bölüm Fragmanı yayında! Ali'nin kaçırılması ekibi zor durumda bırakıyor!

Ali'nin arabasının önünü kesenler darp ederek onu kaçırırlar. Kimler tarafından nereye kaçırıldığı bilinmeyen Ali'yi ekibimiz bulmak için seferber olur. Özellikle Rıza Baba, damadı Ali'nin izine ulaşamamaları yüzünden evdekilere hesap veremez hale gelir.

Cezaevindeki Tunç'un başı derttedir. Özcan'ın adamları onu sürekli olarak sıkıştırmaktadır. Tunç ne yapacağını bilmez şekilde bu durumdan çıkmanın yöntemini bulmaya çalışır.