Arka Sokaklar son bölümde Servet gözaltına alındı... İşte Arka Sokaklar 576. yeni bölüm fragmanından görüntüler

Arka Sokaklar 575. son bölümü ile 29 Ocak Cuma akşamı izleyici ile buluştu. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın bu haftaki son bölümünde savcının Servet dosyasının ekipten alınıp başta bir ekibe vermesi ekibi zorlu durumla karşı karşıya bıraktı. Öte yandan dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Bahar'ın kendisine işkence edip ölüme terk eden Zafer'in sorgu odasında başına silah dayaması dikkat çeken gelişmelerden oldu. Arka Sokaklar son bölümü kesintisiz ve full HD izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 576. Bölüm Fragmanı yayında! Dozunu kaçırdığı haplar yüzünden Selin’in ameliyatı iptal oluyor!

Selin, Nörinom rahatsızlığı yüzünden ameliyata alınır. Onu ameliyat edecek olan doktor, belirlediği miktarda ağrı kesiciyi almayan Selin’i ameliyat etmekten vazgeçiyor; çünkü Selin, o ilaçlar yüzünden oksijen depresyonuna giriyor. Bu olay Mesut’u çileden çıkartıyor. Kendince sert önlemler alan Mesut, Selin’in de bu önlemlere uymasını istiyor.

Servet Amca, Rıza Baba ve ekibi ile olan savaşında hamlelerine devam eder. Bahar’ın dayısı Arif’i kullanarak Rıza Babayı dize getirmeye çalışır. Arif’e ait görüntülerinin olduğunu söyleyen Servet, Rıza Babayı ayağına kadar çağırma cüretini gösterir. Rıza Baba ise, Servet’in elindeki bu koz yüzünden zor anlar yaşamaktadır.

Bahar, kendisine eziyet eden Zafer’in sorgu odasında olduğunu öğrenir ve odaya girer. Zafer, karşısında onu görünce büyük şok yaşar. Bahar, elindeki silah ile Zafer’in üzerine yürür. Zafer ise, onu korku dolu gözlerle izler.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 575. Bölümde ekip, bir bir Servet Amca'nın tuzaklarına düşmeye başlıyor!

Ekip, suç örgütü lideri Servet Amcayı gözaltına alır. Servet kendisini Rıza Baba ve Engin Müdürün sorgulamasını ister. Servet, sorgu sırasında kendisiyle uğraşmamaları için alttan alta bizimkileri tehdit eder. Rıza Baba, Servet Amcaya pabuç bırakmaz ve restini çeker. Servet de onlara savaşın başladığına dair ipuçları veren bir konuşma yapar. Servet ilk adım olarak kendisini ifşa edecek olan Zafer'in ölüm emrini verir. Hastanede bulunan Ali, kiralık katilin onu öldürmesine engel olur. Sonrasında gönderilen kiralık katilin öldürülmesi ile Rıza Baba ve ekip sert bir mücadelenin kendilerini beklediğini anlarlar. Savcının da, Servet dosyasını onlardan alıp başka bir birime vermesi ile ekip, arkası kuvvetli dişli bir rakibe karşı ne yapacaklarını hesaplarlar.

Terör Şubenin komiseri Muzaffer'in ekibe verdiği bilgi, Servet Amcayı yakalamak için bulunmaz bir fırsattır. Servet'in adamı Adem, terör örgütlerine silah sevkiyatı yapacağı sırada ekip ve Terör Şubeden polisler baksın yaparlar. Çatışma sonrası Adem'in uzaktan patlattığı bomba Terör Şube polislerini şehit eder. Olay anında müdahale edemeyen Mesut suçluluk duygusuna girer. Servet, bu eylemlerle bir virüs gibi ekibi etkisi altına almaya başlar.