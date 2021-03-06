Arka Sokaklar son bölüme Mesut'un vurulması damga vurdu... İşte Arka Sokaklar 580. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 580. son bölüm 5 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki son bölümünde Cemal'in ameliyatına giren Reşat Hoca'nın onu kurtarmak için çabalaması dikkat çekti. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanında ise Medar'ın çatışmada yanlışlıkla sevdiği kızı öldürmesi çarpıcı anlara neden oldu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 580. Bölümde Medar, ekibimize darbe üstüne darbe vuruyor!

Mesut, çatışma seslerinin olduğu yere gittiğinde korkunç manzarayla karşılaşır. İstihbaratçı Ekrem ölmüştür ve Cemal ağır yaralı olarak yerde yatmaktadır. Cemal, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınır. Cemal'in durumu ciddidir. Rıza Baba, Reşat Hocadan Cemal'in ameliyatına girmesini ister. Reşat Hoca, ekibin yarısını ölümlerden döndürmüş başarılı bir doktordur. Ameliyat sırasında komplikasyonlar oluşur ve Cemal'in kalbi durur.

Bu sırada ekip Medar'ın peşine düşmüştür. Medar, çatışmada ölen teröristin eşi ve kızına yardım yaptığı sırada gelişen olaylar ekibin dikkatini çeker. Genç kız yaşlı bir adamla evlendirilmek ister. Medar, adamın örgüte yaptığı yardımlardan dolayı kız ile evlenmesine razı olur; fakat kız, adam ile evlenmek istemez. Medar da bu kızdan hoşlandığından bir plan yapar. Kız gerdek gecesi Medar'ın verdiği silahla adamı vurur. Medar, kaçak duruma düşen kıza ve kendisine sahte pasaport düzenletir. Ekip pasaportların düzenlendiği matbaadan aldıkları bilgilerle Medar'ın planını çözer. Kurdukları pusuya Medar ve kız düşer. Çıkan çatışmada kız ölür, Mesut vurulur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 581. Bölüm Fragmanı yayında! Medar, ekibimizi pusuya düşürüyor!

Medar, ekibimizle girdiği çatışmada yanlışlıkla sevdiği kızı öldürmüştür. Bu yüzden ekibe karşı olan nefret duyguları had safhaya ulaşır. Bunun acısını çıkarmaya yemin eden Medar, ekibe kuracağı kötü planı yapar. Bu sırada Rıza Baba, istemeye istemeye Mesut'u bu işin başına koyar. Medar'ın peşine düşecek olan Mesut'un kendini kaybetmesinden korkmaktadır. Engin Müdür, Rıza Babaya bu konuda güvence verir. Yıllarca sınırda teröristlerin izini bulmakta başarı gösteren Mesut'un, Medar'ı bulmakta da aynı başarıyı göstereceğinden emindir. Medar da boş durmaz. Hain planını devreye sokar. Kontrol noktasındaki polisleri peşine takarak pusu kurduğu araziye gelir. Ekip, Medar'ın izini bulduğunu düşünerek pusu kurulan alana gelir. Büyük bir çatışma başlar.