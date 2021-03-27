Arka Sokaklar son bölümde Zeliş ve Selin'in başında gelenler korkuttu... İşte Arka Sokaklar 583. son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 583. son bölümü ile 26 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Hüsnü, kendisine ateş açan Nevbahar'ı vurarak öldürür. Giray bu haber üzerine büyük öfkeyle Zeliş'i kaçırdı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında doktorun, Zeliş'i muayene ettikten sonra acı gerçeği söylemesi merak uyandırdı. Arka Sokaklar 583. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 584. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü ve ekip arkadaşları Zeliş'in başına gelenlerden dolayı perişan haldeler!

Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir. Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın mağdurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir. Doktor, Zeliş2i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler. Hüsnü, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşar. Çoban Ailesine haber vermek ise, Engin Müdür'e düşer.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 583. Bölümde ekip, Selin'in boğulma videosu ile dehşete düşüyor!

Ekip, Giray'dan gelen videoyu izlemektedir. Bu videoda Giray'ın, Selin'i boğduğu görüntüler vardır. Mesut ve ekip bu anları dehşet içinde izlemektedir. Hemen Giray'ın peşine düşen ekibimiz, Selin'in cansız bedenini bulmak için de seferber olur. Kameralardan Selin'in kaçırıldığı minibüs bulunur. Araç, bir yol kenarında yakılmıştır ve içinde bir kadın cesedi vardır. Aracın yakınlarında da sarı saçlar bulunur. Ekip, Giray'ın annesi Nevbahar'ı tutuklayarak emniyete getirmeye çalışırken istenmeyen bir olay gerçekleşir. Nevbahar, adamlarınca kurtarılmaya çalışıldığı sırada eline geçirdiği silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü, ondan önce davranarak silahını ateşler. Nevbahar, orada can verir. Bunu öğrenen Giray intikam yeminleri eder ve ilk fırsatta Hüsnü'yü ağır yaralayacak bir hamle yapar.

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