Arka Sokaklar son bölümde Zeliş Giray'ı vurdu... İşte Arka Sokaklar 585. son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 585. son bölüm tek parça Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta heyecan dolu anlar yaşandı. Eline geçirdiği silahla herkesin şaşkın bakışları altında Giray'ı vuran Zeliha'nın akıbeti merak dolu anlara sahne oldu. Dizinin son bölümünün hemen ardından yayınlanan 586. bölüm fragmanında ise Mesut ve Rıza Baba'nın Zeliha'ya söyledikleri dikkat çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 586. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Giray'ı vuran Zeliş'i kurtarmaya çalışıyor

Zeliş, ekibin planını altüst ederek Giray'ı vurmuştur. Bunun sonucu ona pahalıya patlar. Başta Hüsnü olmak üzere ekip, onu bu dertten kurtarabilmek için mücadele verirler. Zeliş, ise, yaptığının farkındadır ve üzüntü duymamaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

9 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 585. Bölümde Zeliş, babası Hüsnü ve ekibin önünde herkesi şoke eden bir olaya imza atıyor!

Giray, Zeliş'i kaçırdıktan sonra öldürmek üzere kırsal bir alana gider. Son anda dayısı Seçkin ve Halis gelir. Zeliş kurtulmuştur; fakat, bu travmayı atlatamamaktadır. Annesinin mezarında intihara kalkışır. Son anda kurtarılır ve hastaneye yetiştirilir. Sevenleri bulunmasından dolayı sevinçlidir. Şimdi sıra Giray'ı yakalamaya gelir. Ekip kurduğu planla Giray'ı hastaneye çekmeyi başarır. Zeliş'i önceden hastaneden çıkartmışlardır. Ancak Zeliş, planı öğrenmiştir. Eline geçirdiği silahla herkesin şaşkın bakışları altında Giray'ı vurur.

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