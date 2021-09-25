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Arka Sokaklar son bölümde Ezgi seri katilin eline düştü... İşte Arka Sokaklar 596. son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin
Arka Sokaklar son bölümde Ezgi seri katilin eline düştü... İşte Arka Sokaklar 596. son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 596. son bölüm izle ekran yayınlandı. Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın 24 Eylül akşamı yayınlanan son bölümünde Ezgi'ni seri katilin eline düşmesi heyecan yarattı. Hüsnü ve Esra'nın evlendiği Arka Sokaklar'ın son bölümünde Ali'nin Pınar'ı aldatıp aldatmadığı merak uyandırdı. Tüm bu gelişmelerin ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler Arka Sokaklar son bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Arka Sokaklar 596. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz’un üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”, yeni sezonuyla seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yer aldığı dizinin cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Aslı’nın kardeşi Burak'ın gözaltına alınması çarpıcı gelişmelerden oldu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seri katil Ziya’nın Adli Tıp araştırması tamamlanmıştır. Jale ve Melike’yi öldürenin Ziya olduğu kesinleşmiştir. Rıza baba ekibine Ziya’yı yakalamak için operasyon emri verir. Bu sırada Ziya’da boş durmaz ve ekibin kadın üyelerinin peşine düşer ve Ezgi’yi kaçırır.

Mesut, Hüsnü, Selin ve Esra, Gazi’nin yerinde oturmaktadır. Yan masalarında bulunan hamile kadının sancıları başlar. Kadın ve eşi, Polis eşliğinde hastaneye yetiştirilir. Henüz doğum zamanı gelmemiştir ve kadın hamile olduğu için aşı yaptırmak istemez.

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Ezgi, Cemal ve Arda, Anaokulu bahçesinde veliler arasında çıkan tartışmaya ve hamam önünde çıkan kavgaya müdahale eder. Olayların sebebi aşı yaptırmayan kişilerin okul ve hamama girmek istemesidir.

Aslı’nın kardeşi Burak uyuşturucu satın alırken bir kavga çıkar. Ekip ihbar üzerine olay yerine gelir, Burak ve arkadaşları gözaltına alınır. Aslı kardeşinin bu olaylara karışması nedeniyle zor durumda kalır.

Ferhat’ın elinden kurtarılan Memo evine, ailesine dönmüştür. Engin ve Başak Memo’ya kavuştukları için mutludur; fakat, bu mutluluk ne kadar sürecek?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin